اتا زاڭ جوباسى رەفەرەندۋمعا شىعارۋعا دايىن - مارات شيبۇتوۆ
استانا. KAZINFORM - ساياسات تانۋشى مارات شيبۇتوۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا قازاقستانداعى جاڭا اتا زاڭ جوباسىنىڭ بۇكىل حالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارۋعا تولىق دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مارات شيبۇتوۆ بولاشاق ءبىرپالاتالى پارلامەنت - قۇرىلتايدى تاراتۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى كونستيتۋتسيالىق نورمانى ەگجەي-تەگجەيلى تۇجىرىمداۋدى ۇسىندى. ونىڭ ايتۋىنشا، قۇرىلتاي تەك زاڭ شىعارۋ ورگانى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالاردى تاعايىنداۋدى كەلىسۋگە قۇقىلى. بۇل تىزىمگە ۆيتسە-پرەزيدەنت، پرەمەر-مينيستر، كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ 10 سۋدياسى، ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ 6 مۇشەسى جانە جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ 8 مۇشەسى كىرەدى. ياعني، قازىرگى جۇيەگە قاراعاندا بۇل قۇقىقتار ايتارلىقتاي كەڭەيتىلگەن.
- «تاراتادى» دەگەن ءسوز ساياسي جۇيەدە قاتال ۇدەرىستى بىلدىرەدى، بۇل دەپۋتاتتار مەن باسقا ورگاندار ءۇشىن قىسىمدى ارتتىرۋى مۇمكىن. سول سەبەپتى مەن ونى الىپ تاستاپ، كەلىسىمگە كەلۋ مۇمكىندىگىن قالدىرۋ ءۇشىن «تاراتۋعا قۇقىلى» دەگەن تۇجىرىمدى قولدانۋدى ۇسىنامىن. بۇل ۇسىنىس «پرەزيدەنت» بولىمىندەگى 46-باپتىڭ 2، 4، 8-تارماقتارىنا جانە «قۇرىلتاي» بولىمىندەگى 62-باپتىڭ 1، 2-تارماقتارىنا قاتىستى. وسىلايشا، ساياسي جۇيە يكەمدى ءارى ىمىراعا كەلۋگە بەيىمدەلەدى، - دەدى ساياساتتانۋشى.
سونىمەن قاتار، مارات شيبۇتوۆ جاڭا كونستيتۋتسياعا ەنگىزىلگەن ءاربىر تۇجىرىم كونستيتۋتسيالىق كوميسسيادا جان-جاقتى تالقىلاۋدان وتكەنىن، اشىق قوعامدىق باعالاۋمەن سۇيەمەلدەنگەنىن اتاپ ءوتتى. ول بۇل ۇدەرىستىڭ كۇردەلى، كەيدە ىڭعايسىز بولعانىمەن، ادال ءارى ءادىل تۇردە جۇزەگە اسقانىن جەتكىزدى.
- ناتيجەسىندە قازىرگى كەزەڭدە بىزدە ءتۇرلى سالا ساراپشىلارىنىڭ بىرلەسكەن ەڭبەگى، ءارتۇرلى كوزقاراس، تاجىريبە مەن دۇنيەتانىم ناتيجەسىندە جاسالعان جوبا بار. سوندىقتان دا، مەنىڭ ويىمشا، اتا زاڭ جوباسى جالپى حالىقتىق داۋىس بەرۋگە تولىق دايىن، - دەپ قورىتىندىلادى مارات شيبۇتوۆ.
كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ Ⅺ وتىرىسى ەرتەڭ وتەدى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆا ايتتى.
- ۇسىنىلعان وزگەرىستەر قوعامنىڭ ايقىن سۇرانىسىن جانە جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالارعا بەرىلگەن سەنىمدى ايقىندايدى. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - وسى اشىق ديالوگتى ساقتاۋ، شەشىمدەردىڭ سالماقتى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە مەملەكەت مۇددەسىن ۇزاق مەرزىمدە قىزمەت ەتەتىن، ازاماتتارعا سەنىمدى قۇقىقتىق نەگىز بولاتىن اتا زاڭدى قالىپتاستىرۋ. كەلەسى وتىرىس 10-اقپاندا بولادى، - دەدى ول.