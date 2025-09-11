ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    استاناداعى اقىلى تۇراقتار كوممۋنالدىق مەنشىككە قاشان قايتارىلادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى «استانا تۇراق كەڭىستىگىنە» قاتىستى ماسەلەنى شەشۋ جۇمىستارى قاي كەزەڭدە ەكەنىن جانە تۇراق تاريفىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    ақылы тұрақ
    Фото: Астана әкімдігі

    اتاپ ايتقاندا، بۇعان دەيىن «استانا تۇراق كەڭىستىگى» كومپانياسى كوممۋنالدىق مەنشىككە وتەتىنى جانە وسىعان ءتيىستى مەرزىم كەرەك ەكەنى ايتىلعان ەدى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىك كەلىسىمشارتىن بۇزۋ تۋرالى سوت پروتسەسى جالعاسىپ جاتىر. بارلىق زاڭدى پروتسەدۋرالار اياقتالعانعا دەيىن اقىلى تۇراقتاردىڭ تاريفتەرىندەگى ىقتيمال وزگەرىستەر تۋرالى ايتۋ ەرتە، - دەلىنگەن باسقارمانىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.

    ەسكە سالساق، بيىل ءساۋىر ايىندا استانا اكىمى ەلورداداعى اقىلى تۇراقتار جاڭا ينۆەستورعا بەرىلۋى مۇمكىن دەگەن مالىمەتتەردى تەرىسكە شىعاردى.

    بۇعان دەيىن مەكەمەنىڭ مۇلكىن تۇگەندەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقانى ءمالىم بولعان ەدى.

