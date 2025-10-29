استانادا جەر ءۇستى مەترو جەلىسى قوسشىعا قاراي ۇزارتىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك LRT جەلىسىن قوسشىعا قاراي كەڭەيتۋ جوسپارى تۋرالى ايتىپ بەردى. بۇل تۋرالى قالا باسشىسى نۇرا اۋدانىندا تۇرعىندارمەن كەزدەسۋدە مالىمدەدى.
ج. قاسىمبەكتىڭ ايتۋىنشا، كۇن سايىن قوسشىدان استاناعا شامامەن 15-20 مىڭ اۆتوكولىك كىرىپ-شىعادى. سوندىقتان LRT قۇرىلىسىنىڭ كەلەسى كەزەڭى ءدال وسى باعىتتا جوسپارلانعان.
بۇل رەتتە قوسشىعا قاراي تارتىلاتىن بولىكتى 1,5 جىلدا اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونداي-اق، اكىمنىڭ ايتۋىنشا، جەلىنىڭ تاعى ءبىر تارماعى سىعاناق كوشەسى ارقىلى تۇران داڭعىلىنا دەيىن جۇرگىزىلەدى دە، قالانىڭ ەسكى بولىگى ارقىلى تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىن تارتىلادى.
بۇعان دەيىن جەڭىس قاسىمبەك بۇرىنعى سۋم عيماراتىن جوندەۋدى كىم قارجىلاندىراتىنىن ايتقان ەدى.
29 -قىركۇيەكتەن باستاپ، استانادا LRT سىناق رەجيمىندە پايدالانىلا باستادى.
سونىمەن بىرگە، LRT جولىنىڭ كەيبىر بولىگىنە ەلەكتر قۋاتى بەرىلدى.