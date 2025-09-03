استانادا جۇمىس كەستەسىنىڭ وزگەرۋى: قاي مەكەمەلەرگە اسەر ەتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا بىرنەشە ۇيىم 15- قىركۇيەكتەن باستاپ جاڭا جۇمىس كەستەسى بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن بولادى. بۇل شەشىم جولداردا كەپتەلىستى ازايتۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ وتىر.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە وزگەرىستەر قالا ورتالىعىندا ورنالاسقان مەملەكەتتىك جانە جارتىلاي مەملەكەتتىك قۇرىلىمدارعا قاتىستى بولادى.
- 15 -قىركۇيەكتەن باستاپ قالالىق كوممۋنالدىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىس كۇنى تاڭعى 7:30- دا باستالادى، استانا اكىمدىگىنىڭ قىزمەتى - 7:30، كەيبىر مەملەكەتتىك ورگاندار مەن جارتىلاي مەملەكەتتىك كومپانيالار - 7:30- 8:00 ارالىعىندا باستايدى. جۇمىس ۋاقىتىنىڭ اياقتالۋ ساعاتى دا سايكەسىنشە وزگەرتىلەدى.
جەكە سەكتور، بيزنەس، مەكتەپتەر، بالاباقشالار، اۋرۋحانالار، ەمحانالار، ح ق و جانە باسقا الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ جۇمىس كەستەسى وزگەرمەيدى.
ايتا كەتەيىك، كەيبىر مينيسترلىكتەر مەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىس كۇنى بۇرىننان 8:00- دە باستالادى، - دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.
بۇل شارالار نەگىزگى ماگيسترالدارداعى تاڭعى جانە كەشكى ساعاتتارداعى كولىك اعىنىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار، جول قوزعالىسىن قيىنداتاتىن اۆتوكولىكتەردىڭ تۇراق ەرەجەسىن بۇزۋى قاتاڭ باقىلاۋعا الىنادى: قۇقىقبۇزۋشىلاردىڭ اۆتوكولىكتەرى ايىپ تۇراعىنا ەۆاكۋاتسيالانادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، استانادا قوعامدىق كولىكتى دامىتۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر: جاڭا جىلدام جول كوريدورلارى مەن مارشرۋتتار اشىلۋدا، جاڭا اۆتوبۋستار شىعارىلادى، سونىمەن قاتار جول سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. وسى شارالاردىڭ ءبارى كەشەندى تۇردە جولدارداعى كەپتەلىستى تاڭعى جانە كەشكى ۋاقىتتاردا ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك الماتى وبلىسىندا مەملەكەتتىك مەكەمەلەر ءۇشىن جۇمىس ۋاقىتى وزگەردى.