استانادا 10G جەلىسىنىڭ تەستىلەۋ ناتيجەسى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى اكىمدىگى 10G جەلىسىن سىناقتان وتكىزۋدىڭ الدىن الا ناتيجەلەرىن جاريالادى.
مالىمەتكە سايكەس، تەكسەرىس جەلىنىڭ جوعارى جىلدامدىعى مەن تۇراقتىلىعىن راستادى. وپتيكالىق بايلانىس ارقىلى جۇرگىزىلگەن ولشەۋ كەزىندە جۇكتەۋ جىلدامدىعى 9500 مبيت/س، ال كەرى جۇكتەۋ 9400 مبيت/س دەڭگەيىندە تىركەلگەن.
Speedtest سەرۆيسى ارقىلى الىنعان ناتيجەلەرگە سۇيەنسەك، Steam پلاتفورماسىنان كولەمى 11 گيگابايت بولاتىن قوسىمشا نەبارى 30 سەكۋندتا جۇكتەلگەن. جەلىنىڭ كوپ ارنالى جۇكتەۋ كەزىندە دە تۇراقتىلىعى بايقالدى.
- قازىرگى كەزەڭدە ماماندار ەلەۋلى تەحنيكالىق نەمەسە ۇيىمداستىرۋشىلىق كەدەرگىلەر انىقتامادى. دەگەنمەن 10G جەلىسىنىڭ تولىققاندى جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن ءتيىستى ينفراقۇرىلىم قاجەت، دەرەكتەردى جوعارى جىلدامدىقتا جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەتىن وپتيكالىق كابەلدەر مەن جابدىقتار بولۋى شارت، - دەلىنگەن اكىمدىكتىڭ Kazinform ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.
اكىمدىك وكىلدەرى قازىرگى قۇرىلعىلاردىڭ بارلىعى مۇنداي جەلىمەن جۇمىس ىستەي المايتىنىن اتاپ ءوتتى. بايلانىس وپەراتورلارىنا دا جابدىقتارىنىڭ ءبىر بولىگىن جاڭعىرتۋ قاجەت بولادى.
بۇگىندە تەحنولوگيا پيلوتتىق رەجيمدە سىناقتان وتۋدە. ول بىرنەشە ايعا سوزىلۋى مۇمكىن. ناتيجەسىندە تەست ايماعىن كەڭەيتۋ مەرزىمى مەن كەزەڭدەرى انىقتالادى.
جوسپارعا سايكەس، استانانىڭ اۋداندارى، ءىرى نىساندار مەن بيزنەس-ورتالىقتار جەتەكشى بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ قاتىسۋىمەن كەزەڭ- كەزەڭىمەن قوسىلادى. اكىمدىكتە باسقا دا تەحنولوگيالىق سەرىكتەستەرمەن قوسىمشا پيلوتتىق جوبالاردى ىسكە قوسۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پويىز جولاۋشىلارى OneWeb جانە Starlink ينتەرنەتىمەن قالاي قامتاماسىز ەتىلەتىنىن حابارلاعانبىز.