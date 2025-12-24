استانا باسقا ايماقتارعا ۇلگى بولۋعا ءتيىس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانانى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستە ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى Oxford Economics 2025 رەيتينگىندە استانا ازيا قۇرلىعىندا 36-ورىن العانىنا نازار اۋداردى.
- جان باسىنا شاققانداعى وڭىرلىك جالپى ءونىم كورسەتكىشى كوڭىل كونشىتەرلىك. جان باسىنا شاققانداعى وڭىرلىك جالپى ءونىم كورسەتكىشى كوڭىل كونشىتەرلىكتەي. Oxford Economics 2025 يندەكسىنە توقتالايىن. بۇل زەرتتەۋلەر الەمنىڭ ەڭ ءىرى مىڭ قالاسىن ەكونوميكا، ادام كاپيتالى، تۇرمىس ساپاسى، قورشاعان ورتا جانە باسقارۋ ساناتتارى بويىنشا باعالايدى. استانا ازيا قۇرلىعىندا 36-ورىنعا جايعاسسا، الەم بويىنشا 276-ورىنعا تۇراقتاپ، وڭىرىمىزدەگى بارىمىزگە بەلگىلى قالالاردىڭ الدىنا شىقتى.
ءبىراق بۇعان توقمەيىلسۋگە بولمايدى. ويتكەنى الەۋەتىمىز زور. ءبىز ۇنەمى العا جىلجۋىمىز كەرەك. سوندىقتان ءدال وسى يندەكس بويىنشا كەلەسى جىلى استانانىڭ ءوز رەيتينگىسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىگى بار دەپ ەسەپتەيمىن. سونىڭ ارقاسىندا ءبىزدىڭ ازياداعى رەيتينگىمىز دە ارتادى. بۇل ءبىزدىڭ قولىمىزدان كەلەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت استانا باسقا ايماقتارعا ۇلگى بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
- شاھاردىڭ ەكونوميكالىق بەلسەندىلىگى كۇشەيىپ كەلەدى. بۇل - جاقسى ءۇردىس. سوعان سايكەس اكىمدىككە جانە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جاڭا مىندەتتەر جۇكتەلەدى، - دەدى ول.
قاسىم-جومارت توقايەۆ استانا اكىمىنە Smart City جوباسىن تەزدەتىپ اياقتاۋدى تاپسىردى.
- بۇعان دەيىن مەنىڭ تاپسىرمام بويىنشا استانادا Smart City جوباسى قولعا الىندى. جاقىن ارادا جەدەل باسقارۋ ورتالىعى ىسكە قوسىلادى. قالاداعى بەينەكامەرالاردىڭ جۇمىسى جانە باسقا دا قىزمەتتەر وسى ورتالىقتان باسقارىلادى. بۇل جۇيە ءتۇرلى قاۋىپ-قاتەرگە دەر كەزىندە نازار اۋدارۋعا جانە كەلەڭسىز وقيعالاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازىر پلاتفورمانى ىسكە قوسۋ ءۇشىن دەرەكتەردى تالداۋ ورتالىعى سالىنىپ جاتىر. وسى سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى دا قولدانا الادى. سول ارقىلى قالانىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك تۋادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
«زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتى ءىس جۇزىندە جۇمىس ىستەۋگە ءتيىس.
- استانا اكىمىنە وسى شارۋانى تەزدەتىپ اياقتاۋدى تاپسىرامىن. ەلىمىزدەگى باسقا قالالار دا وسىنداي پلاتفورمانى ەنگىزۋگە ءتيىس. بۇل جۇمىستى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى ۇيلەستىرۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك استانانىڭ 2024 -جىلعى وڭىرلىك جالپى ءونىم كولەمى 15 تريلليون تەڭگەدەن استى.