استانانى گازداندىرۋ بيىل تولىق اياقتالادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى كەشەندى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ، ينجەنەرلىك جەلىلەردى دامىتۋ جانە ەلدى مەكەندەردى تابيعي گازعا قوسۋ قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى استانا قالاسى ءماسليحاتىنىڭ ەلوردانىڭ 2025 -جىلعى بيۋدجەتىنىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەپتى بەكىتۋگە ارنالعان سەسسياسىندا «استانا قالاسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسى» م م باسشىسى ايجان تۇگەلبايەۆا ايتتى.
- قازىر ەلوردادانى گازداندىرۋ قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر. شۇبار، تەلمان جانە ءىشىنارا ۇركەر ەلدى مەكەندەرى تابيعي گازعا قوسىلدى. ناتيجەسىندە 300 مىڭنىڭ 290 مىڭ تۇرعىنى گازعا قول جەتكىزىپ، قامتۋ دەڭگەيى 95 پايىز بولدى. ەلوردادا گازداندىرۋ جۇمىستارىن بيىل تولىق اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى سپيكەر.
سونىمەن بىرگە ول سوڭعى بەس جىلدا ەلوردادا 18,6 ميلليون شارشى مەتردەن استام تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلىپ، تۇرعىنداردى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيى ءبىر ادامعا 33 شارشى مەترگە جەتكەنىن دە اتاپ ءوتتى.