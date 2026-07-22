استانادا قانداي زاڭبۇزۋشىلىقتار انىقتالدى
استانا. KAZINFORM — استانادا 11-19 -شىلدە ارالىعىندا وتكەن «قاۋىپسىز جول» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى بارىسىندا جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ 4600-دەن استام دەرەگى انىقتالدى.
رەيد كەزىندە جول قوزعالىسى ەرەجەسىنىڭ ساقتالۋى باقىلاۋعا الىنىپ، اكىمشىلىك ايىپپۇلدارىن تولەمەگەن بورىشكەرلەرگە قاتىستى شارالار قابىلداندى. سونىمەن قاتار جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ جاي-كۇيى تەكسەرىلىپ، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جۇمىستار جۇرگىزىلدى. بۇل تۋرالى استانا پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى، پوليتسيا پولكوۆنيگى نۇرلان ۋۆايەۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.
ەڭ ءجيى قانداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتار انىقتالدى؟
نۇرلان ۋۆايەۆتىڭ ايتۋىنشا، اكسيانىڭ نەگىزگى ماقساتى - جۇرگىزۋشىلەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ جانە جولداعى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ.
توعىز كۇن بويى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇشەيتىلگەن رەيد جۇرگىزىپ، جول-كولىك وقيعاسىنا ءجيى سەبەپ بولاتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا باسىمدىق بەردى. اتاپ ايتقاندا، ماس كۇيىندە كولىك باسقارۋ، باسىپ وزۋ جانە مانيەۆر جاساۋ قاعيدالارىن بۇزۋ، جول قيىلىستارى مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرىنەن ءوتۋ تالاپتارىن ساقتاماۋ، جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ ەرەجەسىن بۇزۋ، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋ جانە بالالارعا ارنالعان ارنايى قۇرىلعىلاردى پايدالانباۋ دەرەكتەرى ءجىتى باقىلاۋدا بولدى.
- «قاۋىپسىز جول» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلوردادا جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ 4600-دەن استام دەرەگى انىقتالدى، - دەدى نۇرلان ۋۆايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەڭ كوپ تىركەلگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ تالاپتارىن بۇزۋ مەن قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋعا قاتىستى بولدى. وسىنداي 1699 دەرەك تىركەلدى.
سونداي-اق كولىك تىزگىنىندە ۇيالى تەلەفون پايدالانعانى ءۇشىن 707 جۇرگىزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ال 185 ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنسىز نەمەسە كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلعانىنا قاراماستان رولگە وتىرعان.
ايىپپۇل تولەمەگەن جۇرگىزۋشىلەرگە قانداي شارا قولدانىلدى؟
ءىس-شارا بارىسىندا اكىمشىلىك ايىپپۇلدارىن تولەۋدەن جالتارىپ جۇرگەن جۇرگىزۋشىلەردى انىقتاۋعا باعىتتالعان رەيدتەر دە ۇيىمداستىرىلدى.
- رەيد ناتيجەسىندە 190 كولىك ايىپ تۇراعىنا قويىلىپ، 581 كولىكتىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرى الىندى، - دەدى نۇرلان ۋۆايەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل شارالار اكىمشىلىك ايىپپۇلداردىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلداندى.
جول ينفراقۇرىلىمىنان قانداي كەمشىلىكتەر انىقتالدى؟
رەيد بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋمەن قاتار جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ جاي-كۇيىن دە تەكسەردى.
وسى كەزەڭدە كوشە-جول جەلىسىندە 33 تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، اۆتوموبيل جولدارى مەن جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋدىڭ تەحنيكالىق قۇرالدارىن كۇتىپ ۇستاۋ بويىنشا 72 كەمشىلىك انىقتالدى.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا انىقتالعان كەمشىلىكتەردى جويۋ ءۇشىن 13 نۇسقاما بەرىلىپ، جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋدى جەتىلدىرۋگە قاتىستى ۇسىنىستار ەنگىزىلدى.
سونىمەن قاتار جول جوندەۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن بۇزعان مەردىگەر ۇيىمدار اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 630 جانە 631-باپتارى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
اكسيا اياسىندا جول ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋگە جانە قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار شارا جۇزەگە اسىرىلدى. وسى كەزەڭدە جەر قازۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەتىن ۋچاسكەلەرگە ارنالعان جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋدىڭ 11 سحەماسى قارالىپ، كولىك اعىنىنىڭ وزگەرىسى ەسكەرىلىپ، 17 ۋچاسكەگە جول تاڭباسى سالىندى. بۇدان بولەك، كوشە-جول جەلىسىنىڭ 9 ۋچاسكەسىندەگى شۇڭقىرلار جوندەلىپ، جولدىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ جانە قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن جاقسارتۋ ماقساتىندا ءۇش باعدارشامنىڭ جۇمىس رەجيمى قايتا رەتتەلدى.
نۇرلان ۋۆايەۆتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، رەيد بارىسىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى دا جۇرگىزىلدى. جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جولداعى قاۋىپسىزدىك مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا ارنالعان جادىنامالار مەن اقپاراتتىق بۋكلەتتەر تاراتىلىپ، ءتۇسىندىرۋ اكسيالارى ۇيىمداستىرىلدى.
سونىمەن قاتار جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋ جونىندەگى بەينەروليكتەردى قوسا العاندا 151 اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ ماتەريالى ازىرلەنىپ، جاريالاندى. قازىر بۇل ماتەريالدار قوعامدىق كولىكتەردە، تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ ليفتىلەرىندە جانە ەلوردانىڭ ءىرى ساۋدا- ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىندا كورسەتىلىپ جاتىر.
ءسوز سوڭىندا نۇرلان ۋۆايەۆ جول قوزعالىسى ەرەجەسىن ساقتاۋ ءاربىر جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ باستى شارتى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردى زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى.
ەسكە سالايىق، 25 -تامىزدان باستاپ «جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەنىپ، جۇرگىزۋشىلەرگە قويىلاتىن تالاپتار مەن جەكەلەگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كۇشەيتىلەدى.