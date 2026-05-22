استانادا مەكتەپ تاپشىلىعى بولماس ءۇشىن جىلىنا قانشا نىسان سالۋ قاجەت
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا سوڭعى جىلدارى 50 دەن استام مەكتەپ سالىندى. ونىڭ 24- ءى ۇكىمەتتىڭ قولداۋىمەن بوي كوتەرسە، قالعانى جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن سالىنعان.
قازىرگى تاڭدا قالادا ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپ جوق، الايدا بالا سانىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىنا تۇسەتىن جۇكتەمە ساقتالىپ وتىر. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ءمالىم ەتتى.
قالا اكىمىنىڭ ايتۋىنشا، مەكتەپ سالۋ قارقىنى حالىق سانىنىڭ وسۋىمەن تىكەلەي بايلانىستى.
- ەكى جىل بۇرىن ءبىز جىلىنا 24 مەكتەپ سالساق، قازىر 10-15 مەكتەپ سالىپ جاتىرمىز. بيىل ءبىرىنشى سىنىپقا باراتىن بالالاردىڭ سانى 34-35 مىڭ بولادى. كەلەسى جىلى 40 مىڭنان اسادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ال مەكتەپ بىتىرەتىندەردىڭ سانى 11-14 مىڭ ارالىعىندا. سوندىقتان كەم دەگەندە 10-15 مەكتەپ سالۋ قاجەت. بۇل جەردە ماسەلە تەك قارجى مەن قۇرىلىسقا بايلانىستى ەمەس. كەمىندە 1500-2000 پەداگوگ قاجەت. قالانىڭ وسۋىنە بايلانىستى وسىنداي ماسەلەلەر تۋىنداي بەرەدى. ءبىر جاعىنان بۇل ۇلكەن ماسەلە بولسا، ەكىنشى جاعىنان مۇمكىندىك، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك «ۋادە» باعدارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار ول ەلوردادا جاڭا مەكتەپتەردىڭ قاجەتتىلىككە قاراي سالىناتىنىن اتاپ ءوتتى.
- نۇرا اۋدانىندا بالالار سانى ءوسىپ، تاپشىلىق بايقالسا، سول جەردە كوبىرەك مەكتەپ سالامىز. الماتى اۋدانىندا، سارى ارقا اۋدانىندا قاجەتتىلىك بولسا، سول اۋماقتاردا دا سالىنادى. بۇل تەك مەكتەپتەرگە عانا قاتىستى ەمەس، جالپى اۋرۋحانالار، ەمحانالار جانە باسقا دا الەۋمەتتىك نىساندارعا دا قاتىستى، - دەدى اكىم.
سونداي-اق جەڭىس قاسىمبەك مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس 15 وقۋشىلار سارايىن سالۋ مىندەتى تۇرعانىن، ونىڭ بەسەۋىنىڭ ەكەۋى پايدالانۋعا بەرىلگەنىن جانە بيىل تاعى ەكەۋى اشىلاتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستان مەكتەپتەرىنە ديرەكتورلار جەتىسپەي جاتقانىن جازعانبىز. وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە 48 ءبىلىم ورداسىندا باسشى جوق.