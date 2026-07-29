استانادا «بولاشاق ويىندارى - 2026» تۋرنيرىنىڭ اشىلۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استانادا ەڭ ءىرى حالىقارالىق سپورتتىق تۋرنيرلەردىڭ ءبىرى - «بولاشاق ويىندارى - 2026» سايىسى باستالدى. سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ پرەزيدەنتتەرى كەلدى.
دالىرەك ايتقاندا، سالتاناتتى كەشكە وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ جانە تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون قاتىسىپ جاتىر.
باعدارلاما بارىسىندا تۋرنيردىڭ سيمۆولدىق كەيىپكەرلەرى - I- Bot, ،Alem, ،Ar- Lan جانە I- Lin تانىستىرىلدى.
اشىلۋ راسىمىندە قازاقستاندىق ەسترادا وكىلدەرى Yenlik ،Alpha ،Nazar ،Ademi جانە Astra توبى ونەر كورسەتىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق تۋرنيرى استانادا 29 -شىلدە مەن 9 -تامىز ارالىعىندا وتەدى. جارىسقا 34 ەلدەن 800-دەن استام سپورتشى قاتىسادى. قازاقستان - بۇل جارىستى قابىلداپ وتىرعان الەمدەگى ءۇشىنشى مەملەكەت.
تۋرنير 29 -شىلدە مەن 9 -تامىز ارالىعىندا ەلوردانىڭ بىرنەشە سپورت نىسانىندا وتەدى. نەگىزگى جارىس الاڭدارى رەتىندە كوپفۋنكسيونالدى «بارىس ارەنا» مۇز سارايى، Beeline Arena ۇلتتىق تەننيس ورتالىعى، Qazaqstan جەڭىل اتلەتيكا سپورت كەشەنى جانە جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايى بەلگىلەندى.
12 كۇن بويى قاتىسۋشىلار فيدجيتال-فۋتبول، باسكەتبول، حوككەي، جەكپە-جەك، بوكس، بي باعىتتارى، شۋتەرلەر، Battle Royale ،MOBA، درون جارىسى، Battle Bots جانە جاڭا فورماتتاعى وزگە دە سپورت تۇرلەرىنەن باق سىنايدى.
بيىلعى تۋرنيردىڭ جالپى جۇلدە قورى 4,5 ميلليون ا ق ش دوللارىنان اسادى. سپورتتىق باسەكەلەرمەن قاتار، جانكۇيەرلەر ءۇشىن ارنايى شوۋ-باعدارلامالار دا ۇيىمداستىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى «بولاشاق ويىندارى- 2026» تۋرنيرىنىڭ تەليەۆيزيالىق ءتۇسىرىلىمىن جاسايدى.
بىلتىر ءابۋ-دابي قالاسىندا استانا بولاشاق ويىندارىنىڭ ەستافەتاسىن قابىلداعان ەدى.