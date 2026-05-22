استانا حالقى 2,4 ميلليون ادامعا جەتۋى مۇمكىن - اكىم
استانا. قازاقپارات - 2035 -جىلعا قاراي استانا حالقىنىڭ سانى 2,3-2,4 ميلليون ادامعا جەتەدى دەپ بولجانىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى ەلوردادا جاڭا باس جوسپار ازىرلەنىپ، قاجەتتى ينجەنەرلىك جانە الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم قامتىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى قالا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك Jibek joly تەلەارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىندا ايتتى. اكىمنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭارتىلعان باس جوسپار الداعى 2-3 اي ىشىندە قابىلدانادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. قۇجاتتا حالىق سانىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى الەۋمەتتىك نىساندار مەن كۇندەلىكتى ومىرگە قاجەتتى ينفراقۇرىلىمداردى دامىتۋ ماسەلەسى قامتىلعان.
- قازىر قالانىڭ باس جوسپارىن جاڭارتىپ جاتىرمىز. ونى 2-3 ايدىڭ ىشىندە قابىلدايمىز دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز. باس جوسپارعا سايكەس، 2035 -جىلعا دەيىن استانا حالقىنىڭ سانى 2,3-2,4 ميلليون ادامعا جەتەدى دەپ بولجانىپ وتىر. سوندىقتان سول كەزەڭگە قاجەتتى جالپى ينفراقۇرىلىمدى دايىنداپ جاتىرمىز. الەۋمەتتىك نىساندار مەن كۇندەلىكتى ومىرگە قاجەت ينفراقۇرىلىمداردىڭ بارلىعى جوسپاردا كوزدەلگەن، - دەدى اكىم.
جەڭىس قاسىمبەك اتاپ وتكەندەي، قازىر ەلوردادا تۇراقتى تۇراتىن حالىق سانى 1,7 ميلليون ادامعا جەتكەن. سونىمەن قاتار كۇن سايىن استاناعا جاقىن ەلدى مەكەندەردەن كەلەتىن ادامدار سانى 200 مىڭنان اسادى.
- قازىرگى كەزدە قالادا تۇراقتى تۇراتىن ادامدار سانى 1,7 ميلليونعا جەتتى. كۇندەلىكتى ميگراتسيا بار. قوسشى قالاسىنان، تالاپكەردەن، قوياندىدان، ارشالىدان، نۇرا اۋدانىنان جانە باسقا دا اۋىلداردان كەلەتىن ادامدار سانى 200 مىڭنان اسادى. تەك قوسشىنىڭ وزىنەن كۇن سايىن 60-70 مىڭ ادام قاتىناپ جۇرەدى. سونىمەن قاتار قالادا تىركەۋسىز تۇرىپ، جۇمىس ىستەپ جۇرگەن شامامەن 100 مىڭ ادام بار. وسىلايشا كۇن سايىن استانادا 2 ميلليونعا جۋىق ادام بولادى، - دەدى اكىم.
سونىمەن قاتار جەڭىس قاسىمبەك ەلورداداعى اۋىز سۋ ماسەلەسىنە دە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا قالادا سۋ تاپشىلىعى جوق جانە بىرنەشە جىلعا جەتەتىن قور قالىپتاسقان.
- بۇعان دەيىن اۋىز سۋ تاپشىلىعى بولدى. قازىر ونداي ماسەلە جوق. بىزدە بىرنەشە جىلعا جەتەتىن پروفيتسيت بار. ءۇشىنشى سورعى- سۇزگى ستانسياسىن اياقتادىق. بۇل جوبا الداعى 3-4 جىلعا كەپىلدىك بەرىپ وتىر. سونىمەن قاتار جاڭا جوبا باستالدى. ساتبايەۆ اتىنداعى ەرتىس - قاراعاندى كانالىنان سۋ قۇبىرى تارتىلىپ جاتىر. جوبا 2028-2029 -جىلدارى اياقتالادى. سونىڭ ناتيجەسىندە قالادا ءتورتىنشى ستانسيا پايدا بولادى. جوبا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن الداعى 10 جىلعا جەتەتىن مۇمكىندىك بولادى. سۋ ماسەلەسى تولىق شەشىلەدى. قازىر سۋ تاپشىلىعى جوق. الايدا كەپىلدىك بولۋ ءۇشىن وسىنداي ينفراقۇرىلىم قاجەت، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن قازاقستان حالقىنىڭ سانى جونىندە جاڭا دەرەكتەر جاريالانعانىن جازعان ەدىك.