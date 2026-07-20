استانا مەن شاڭحاي اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيستەرى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا ق ر ك م ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا China Eastern Airlines اۋە كومپانياسىنىڭ ماركەتينگ جانە ساتۋ جونىندەگى اعا ۆيسە-پرەزيدەنتى چەن جيڭ مىرزامەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
ق ر كولىك مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوزدەردىڭ نەگىزگى تاقىرىبى استانا -شاڭحاي باعىتى بويىنشا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن اشۋ ماسەلەسى بولدى. اۋە كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى اتالعان باعىتقا جوعارى كوممەرتسيالىق قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن راستاپ، قاجەتتى دايىندىق جۇمىستارىن اياقتاعاننان كەيىن بيىلعى كۇزدەن باستاپ رەيستەردى ىسكە قوسۋعا دايىن ەكەندەرىن مالىمدەدى. باستاپقى كەزەڭدە رەيستەر اپتاسىنا ءۇش رەت ورىندالىپ، كەيىننەن ولاردىڭ جيىلىگىن كۇندەلىكتى رەيسكە دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانۋدا.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى باعىتتار جەلىسىن ودان ءارى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆالارىن دا تالقىلادى. اۋە كومپانياسىنىڭ باسشىلىعى قازاقستانعا ورىندالاتىن رەيستەر سانىن كوبەيتۋگە، سونداي-اق قازاقستاندىق اۋە تاسىمالداۋشىلارىمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا قىزىعۋشىلىق ءبىلدىردى.
جاڭا باعىتتىڭ اشىلۋى قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى اۋە قاتىناسىن دامىتۋ جونىندەگى ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋداعى كەزەكتى ماڭىزدى قادام بولماق. ەكى ەلدىڭ ىسكەرلىك جانە ساياسي ورتالىقتارىن تىكەلەي اۋە قاتىناسىمەن بايلانىستىرۋ تۋريستىك، ىسكەرلىك جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردىڭ ودان ءارى نىعايۋىنا، سونداي-اق قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەدى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى اۋە رەيستەرى اپتاسىنا 152-گە دەيىن كوبەيەتىنى تۋرالى جازدىق.