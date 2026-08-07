اسكەري ينستيتۋتتاردا كونكۋرستىق ىرىكتەۋ ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM — راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتىنىڭ، ساعادات نۇرماعامبەتوۆ اتىنداعى قۇرلىق اسكەرلەرى اسكەري ينستيتۋتىنىڭ جانە تالعات بيگەلدينوۆ اتىنداعى اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اسكەري ينستيتۋتىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارى ۇمىتكەرلەردى كونكۋرستىق ىرىكتەۋدى ۇيىمداستىرۋدى جانە وتكىزۋدى ىسكە اسىرادى.
بارلىق جوعارى اسكەري وقۋ ورىندارىندا كاسىبي-پسيحولوگيالىق ىرىكتەۋ وتكىزىلدى. ۇمىتكەرلەر مەديسينالىق كۋالاندىرۋدان ءوتىپ، دەنە شىنىقتىرۋ دەڭگەيى تەكسەرىلەدى. جەكەلەگەن ماماندىقتار بويىنشا ۇمىتكەرلەر ءتۇسۋ ەمتيحاندارىن تاپسىرادى.
بۇگىنگى تاڭدا راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتىنا 400 ۇمىتكەر قۇجات تاپسىردى. كونكۋرستىق ىرىكتەۋ 6 ماماندىق جانە 12 بىلىكتىلىك بويىنشا جۇرگىزىلەدى. «اقپاراتتى قورعاۋدى ۇيىمداستىرۋ جانە تەحنولوگياسى» جانە «راديوەلەكتروندىق بارلاۋ مەن راديوەلەكتروندىق كۇرەستى ۇيىمداستىرۋ» ماماندىقتارى ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، ج و و-دا «اسكەري جۋرناليستيكا» جانە «اسكەري ديريجەرلەۋ» باعىتتارى بويىنشا ىرىكتەۋ جۇرگىزىلۋدە. اسكەري جۋرناليستەردى دايارلاۋ ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىمەن، ال اسكەري ديريجەرلەردى قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىمەن بىرلەسىپ قوس ديپلومدىق ءبىلىم بەرۋ فورماتىندا جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى.
اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ اسكەري ينستيتۋتى 8 ماماندىق جانە 16 بىلىكتىلىك بويىنشا قابىلداۋدى جۇزەگە اسىرادى. قابىلداۋ كوميسسياسىنا بارلىعى 525 ءوتىنىش كەلىپ ءتۇستى. ولاردىڭ باسىم بولىگى «اسكەري ۇشقىش» جانە «اسكەري مەديسينا» ماماندىقتارىنا تاپسىرعان. بۇدان بولەك العاش رەت «اۆياتسيانى تىلدىق قامتاماسىز ەتۋ» جانە «اۋەايلاقتىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ» ماماندىقتارى بويىنشا قابىلداۋ اشىلدى.
مارات وسپانوۆ اتىنداعى باتىس قازاقستان مەديسينالىق ۋنيۆەرسيتەتىمەن بىرلەسىپ اسكەري ءبىلىم ورىندارى قوس ديپلومدى ءبىلىم بەرۋ فورماتىندا اسكەري-مەديتسينالىق باعىت بويىنشا ماماندار دايارلاۋدى جۇزەگە اسىرادى. سول قاعيدا بويىنشا بولاشاق اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ وفيتسەرلەرى دە دايىندالادى. العاشقى ەكى جىلدا «كورابل شتۋرمانى» جانە «ديزەلدى ەنەرگەتيكالىق قوندىرعىلار ينجەنەرى» ماماندىعىن العان كۋرسانتتار اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اسكەري ينستيتۋتىنىڭ بازاسىندا وقۋدان وتەدى، ءۇشىنشى جانە ءتورتىنشى كۋرستاردا شاحماردان ەسەنوۆ اتىنداعى كاسپيي تەحنولوگيالار جانە ينجينيرينگ ۋنيۆەرسيتەتىندە (اقتاۋ ق.) وقۋىن جالعاستىرادى.
ۇمىتكەرلەر اراسىندا ۇ ب ت-دان جوعارى – 100-دەن استام بالل جيناعان تالاپكەرلەر دە بار. وقۋعا تۇسۋشىلەر اراسىندا 20-دان استام مەرزىمدى قىزمەتتەگى اسكەري قىزمەتشىلەر بار ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون. ماسەلەن، ميرجان سۇلتانوۆ «سارباز 2.0» باعدارلاماسى بويىنشا ءبىلىم گرانتىن الىپ، «اسكەري ۇشقىش» ماماندىعىنا ءتۇسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ ءبىلىم ورداسىندا بيىلعى جىلى قابىلداۋ 17 اسكەري ماماندىق بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى. تالاپكەرلەر اراسىندا موتواتقىشتار، تانك جانە ارتيللەريا بولىمشەلەرىن باسقارۋ ماماندىقتارىنا قىزىعۋشىلىق جوعارى بولىپ تۇر. ينجەنەرلىك جانە تەحنيكالىق بەيىندەگى ماماندىقتارعا تۇسۋدە دە جوعارى كونكۋرس بولاتىنى انىق.
اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارى جۇمىسىن شتاتتىق رەجيمدە جالعاستىرۋدا. كونكۋرستىق ىرىكتەۋدىڭ بارلىق كەزەڭدەرىنەن ءساتتى وتكەن كانديداتتار مانداتتىق كوميسسيالاردىڭ شەشىمى بويىنشا كۋرسانتتار قاتارىنا قابىلداناتىن بولادى. جاستاردىڭ اسكەري بىلىمگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتۋى اسكەري قىزمەتتىڭ بەدەلىنىڭ ءوسىپ كەلە جاتقانىن دالەلدەيدى جانە قر قارۋلى كۇشتەرىنىڭ كادرلىق الەۋەتىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق اسكەري قىزمەتشىلەرگە شەتەلدە وقۋ كەزىندە اۋە بيلەتتەرىنىڭ اقىسى مەملەكەت ەسەبىنەن تولەنەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.