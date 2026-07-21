اسكەري وقۋ ورىندارىندا قانداي جاڭا ماماندىقتارعا باسىمدىق بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارى زاماناۋي قاۋىپ-قاتەرلەرگە ساي جاڭا باعىتتار بويىنشا ماماندار دايارلاۋدى كۇشەيتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى و ك ق- دە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ق ر قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري ءبىلىم جانە عىلىم دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى، پولكوۆنيك مۇرات ولجابايەۆ ايتتى.
- اسكەري ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك، كريپتولوگيا، راديوەلەكتروندىق كۇرەس جانە اسكەردى اۆتوماتتاندىرىلعان باسقارۋ جۇيەلەرى بويىنشا مامان دايارلاۋعا باسىمدىق بەرىلىپ وتىر. وقۋ پروتسەسىنە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى، سيفرلىق پوليگوندار كەڭىنەن ەنگىزىلىپ جاتىر. كۋرسانتتار دەرەكتەردى تالداۋ، اقپاراتتىق رەسۋرستاردى قورعاۋ جانە اسكەري جەلىلەردىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ ادىستەرىن مەڭگەرەدى، - دەدى سپيكەر.
بۇل، ونىڭ ايتۋىنشا، تەحنولوگيالىق قاۋىپ-قاتەرلەر جاعدايىندا ءتيىمدى ارەكەت ەتە الاتىن، سيفرلىق ورتادا كاسىبي جۇمىس جۇرگىزۋگە قابىلەتتى اسكەري مامانداردى دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستاندا اسكەري وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋدى قالايتىن جاستار سانى ارتىپ كەلەدى
- 2025 -جىلعى قابىلداۋ ناۋقانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، اسكەري كوللەدجدەردەگى 760 ورىنعا 2311 ءوتىنىش قابىلدانىپ، ءبىر ورىنعا ورتا ەسەپپەن ءۇش تالاپكەردەن كەلدى. ال اسكەري ينستيتۋتتارداعى 723 ورىنعا 1526 ادام قۇجات تاپسىرىپ، ءبىر ورىنعا شامامەن ەكى تالاپكەردەن تىركەلدى. بۇل اسكەري وقۋ ورىندارىنا تاپسىراتىن جاستار سانى ارتقانىن كورسەتىپ وتىر، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسى.
ونىڭ سوزىنشە، ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە ماماندىقتاردىڭ قاتارىندا مەملەكەتتىك اۆياتسيا، اسكەري مەديتسينا، سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن اۆتوماتتاندىرۋ، سونداي-اق دەنە دايارلىعى باعىتتارى بار.
- بۇل جۇيە تەگىن ءبىلىم الۋعا، مەملەكەت ەسەبىنەن الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتىلۋگە جانە وقۋ اياقتالعاننان كەيىن قىزمەتكە ورنالاسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سوندىقتان اسكەري ماماندىققا قىزىعۋشىلىق جىل سايىن ارتىپ كەلەدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەرگە قۇجات قابىلداۋ 31 -شىلدەگە دەيىن جالعاسادى. سونداي-اق اسكەري وقۋ ورىندارىنا قۇجات تاپسىرۋ جەڭىلدەدى، قۇجاتتى ەندى ونلاين تاپسىرۋعا بولادى.