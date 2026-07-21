اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەرگە قۇجات قابىلداۋ ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قورعانىس مينيسترلىگىنە قاراستى اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارى مەن اسكەري كوللەدجدەرگە تالاپكەرلەردى قابىلداۋ جالعاسىپ جاتىر. قۇجاتتار 15-31 -شىلدە ارالىعىندا قابىلدانادى.
بۇل تۋرالى و ك ق- دە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە ق ر قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري ءبىلىم جانە عىلىم دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى، پولكوۆنيك مۇرات ولجابايەۆ ايتتى.
- بيىل اسكەري ينستيتۋتتارعا 723، ال اسكەري كوللەدجدەرگە 760 ورىن ءبولىندى. وقۋعا قابىلداۋ كونكۋرستىق نەگىزدە جۇرگىزىلەدى. تالاپكەرلەر كاسىبي-پسيحولوگيالىق ىرىكتەۋدەن، مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن جانە دەنە دايىندىعى بويىنشا سىناقتان وتەدى. اسكەري ينستيتۋتتارعا ءتۇسۋ ءۇشىن ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدەن (ۇ ب ت) كەمىندە 50 بال جيناۋ قاجەت، - دەدى سپيكەر.
ونىڭ سوزىنشە، وقۋ كەزەڭىندە كۋرسانتتار مەن كادەتتەر مەملەكەت ەسەبىنەن تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى. ولار تەگىن ءبىلىم الىپ، جاتىن ورىنمەن، تاماقپەن، كيىم-كەشەكپەن، مەديتسينالىق قىزمەتپەن جانە اقشالاي ۇلەسپەن قامتىلادى.
وقۋدى ءتامامداعان تۇلەكتەر قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىندە اسكەري لاۋازىمعا تاعايىندالادى.
بۇعان دەيىن اسكەري IT- ماماندار دايارلايتىن ينستيتۋتقا قۇجات قابىلداۋ باستالعانىن، قۇجات قابىلداۋ 31 -شىلدەگە دەيىن جالعاساتىنىن جازدىق.