KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەرگە قۇجات قابىلداۋ ءجۇرىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قورعانىس مينيسترلىگىنە قاراستى اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارى مەن اسكەري كوللەدجدەرگە تالاپكەرلەردى قابىلداۋ جالعاسىپ جاتىر. قۇجاتتار 15-31 -شىلدە ارالىعىندا قابىلدانادى.

    Әскери жоғары оқу орнының 160-тан аса түлегі офицерлік қызметке кіріседі
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    بۇل تۋرالى و ك ق- دە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە ق ر قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري ءبىلىم جانە عىلىم دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى، پولكوۆنيك مۇرات ولجابايەۆ ايتتى.

    - بيىل اسكەري ينستيتۋتتارعا 723، ال اسكەري كوللەدجدەرگە 760 ورىن ءبولىندى. وقۋعا قابىلداۋ كونكۋرستىق نەگىزدە جۇرگىزىلەدى. تالاپكەرلەر كاسىبي-پسيحولوگيالىق ىرىكتەۋدەن، مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن جانە دەنە دايىندىعى بويىنشا سىناقتان وتەدى. اسكەري ينستيتۋتتارعا ءتۇسۋ ءۇشىن ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدەن (ۇ ب ت) كەمىندە 50 بال جيناۋ قاجەت، - دەدى سپيكەر.

    ونىڭ سوزىنشە، وقۋ كەزەڭىندە كۋرسانتتار مەن كادەتتەر مەملەكەت ەسەبىنەن تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى. ولار تەگىن ءبىلىم الىپ، جاتىن ورىنمەن، تاماقپەن، كيىم-كەشەكپەن، مەديتسينالىق قىزمەتپەن جانە اقشالاي ۇلەسپەن قامتىلادى.

    وقۋدى ءتامامداعان تۇلەكتەر قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىندە اسكەري لاۋازىمعا تاعايىندالادى.

    بۇعان دەيىن اسكەري IT- ماماندار دايارلايتىن ينستيتۋتقا قۇجات قابىلداۋ باستالعانىن، قۇجات قابىلداۋ 31 -شىلدەگە دەيىن جالعاساتىنىن جازدىق.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور