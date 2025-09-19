ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:44, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    اسكەري بورىشىن وتەگەن جاستار وقۋعا تەگىن تۇسە الادى

    استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە اسكەري بورىشىن وتەگەن جاستار وقۋعا تەگىن تۇسە الادى. ساپقا تۇرعان ساربازدارعا مەملەكەت وسىنداي قامقورلىق جاساپ وتىر.

    Алматыда 4 бірдей егіздер жұбы әскери қызметін өтеп жатыр
    Фото: Ұлттық ұлан

     ءتيىستى نورمالار «اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە جانە اسكەري قىزمەت ماسەلەلەرى جونىندەگى» زاڭدا بەكىتىلگەن. اتاپ ايتقاندا، مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەن وتكەن ازاماتتارعا جاۋىنگەرلىك دايارلىق ناتيجەلەرى بويىنشا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى بەرىلەدى. بۇگىندە جىلىنا وسىنداي 2 مىڭنان استام كۆوتا ءبولىنىپ كەلەدى.

    سونداي-اق اسكەري قىزمەتتەن كەيىن جاستار 2 جىل ىشىندە ۇ ب ت ناتيجەلەرىن ەسەپكە الماي-اق اقىلى نەگىزدە جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسە الادى. ونىڭ ىشىندە ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ مۇمكىندىگى دە بار. اسكەري بورىشىن وتەپ كەلگەن جاستارعا جاتاقحانادان ورىن ءبولۋ كەزىندە دە باسىمدىق بەرىلەدى.

    مۇرات ولجابايەۆ، ق ر قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري ءبىلىم جانە عىلىم دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى:

    - جاڭادان كەلگەن ساربازدار ارميا قاتارىنا الىنباي جاتىپ، قورعانىس دەپارتامەنتتەرىنە كەلگەننەن باستاپ ۇگىت-ناسيحات جۇرگىزىلىپ، تۇسىندىرىلەدى. ءبىرىنشى كۇننەن باستاپ اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ بارلىق ۇلگەرىمى، جاۋىنگەرلىك كەزەكشىلىكتەرى، وزدەرىنىڭ مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندەگى كورسەتكىشتەرى فيزيكالىق-پسيحولوگيالىق تۇرعىدا ەسەپتەلىپ، سوڭىندا 2 پاننەن تەست تاپسىرىپ، رەيتينگ بويىنشا كىم جوعارى دەڭگەيدە، سولاي بولىنەدى.

     24.kz

