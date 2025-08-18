اسحات حاسەنوۆ پرەزيدەنتكە «قازمۇنايگاز» كومپانياسىنىڭ اتقارعان جۇمىستارى تۋرالى ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازمۇنايگاز» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى اسحات حاسەنوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ۇلتتىق كومپانيانىڭ بيىلعى جەتى ايدا اتقارعان جۇمىسىنىڭ ناتيجەلەرى جونىندە ەسەپ بەرىلدى.
اسحات حاسەنوۆ:
«قازمۇنايگاز» گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن بەلسەندى جۇرگىزىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
بيىل قولدانىستاعى كەن ورىندارىن قوسىمشا بارلاۋ ءۇشىن جەتى ۇڭعىمانى بۇرعىلاۋ جوسپارلانىپ وتىر. ونىڭ ۇشەۋى بۇرعىلاندى.
قىتايدىڭ CNOOC كومپانياسى العاش رەت ەلىمىزدەگى گەولوگيالىق بارلاۋ ىسىنە قارجى قۇيۋعا شەشىم قابىلدادى. سونداي-اق Sinopec كومپانياسى قازاقستانعا قوماقتى ينۆەستيتسيا سالۋعا نيەتتى. Shell, Chevron, British Petroleum ترانسۇلتتىق كورپوراتسيالارى اتىراۋ، اقتوبە جانە ماڭعىستاۋ وڭىرلەرىندەگى ۋچاسكەلەردى جان-جاقتى زەرتتەۋدە.
سوڭعى 7 ايدا مۇناي مەن كوندەنسات ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 15,3 ميلليون توننانى قۇراعانى تۋرالى باياندادى.
بۇل 2024 -جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 9 پايىزعا جوعارى. ال تابيعي جانە ىلەسپە گازدى ءوندىرۋ كولەمى 6,7 ميلليارد تەكشە مەترگە جەتتى، ياعني بىلتىرعى جىلدىڭ كورسەتكىشىنەن 19 پايىزعا ارتىق.
باتىس پرورۆا (اتىراۋ وبلىسى)، ورىكتاۋ (اقتوبە وبلىسى)، روجكوۆ (باتىس قازاقستان وبلىسى) كەن ورىندارىندا گاز وڭدەۋ كولەمىن ۇلعايتۋ جوبالارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
مۇناي تاسىمالداۋ كولەمى 49 ميلليون توننانى قۇراعانى تۋرالى مالىمەت بەردى.
قوسىمشا تاسىمالداۋ باعىتتارىن دامىتۋ جۇمىستارى قولعا الىندى: جەتى ايدا ازەربايجان باعىتىنا 0,9 ميلليون توننا، گەرمانياعا 1,1 ميلليون توننا مۇناي تاسىمالداندى. ماجارستانعا 85 مىڭ توننا كولەمىندە قازاقستان مۇنايىنىڭ العاشقى پارتياسى جەتكىزىلدى.
بيىل وتاندىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىندا 10,4 ميلليون توننا مۇناي وڭدەلدى. سونىڭ ىشىندە جانار-جاعارماي ءوندىرىسى 7,8 ميلليون تونناعا جەتىپ، 936 مىڭ تونناعا ۇلعايدى. بۇل - رەكوردتىق كورسەتكىش.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى كەندىرلى زاۋىتىندا تۇشىتىلعان تەڭىز سۋى جاڭاوزەن قالاسىنىڭ سۋ تاراتۋ جەلىسىنە جىبەرىلە باستاعانىن ايتتى.
بۇدان بولەك، قۋاتى 247 مۆت بولاتىن گيبريدتى ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. جىلىنا 1 ميلليون 250 مىڭ توننا ءونىم شىعاراتىن پوليەتيلەن زاۋىتى بوي كوتەرۋدە. جوبا قۇنى - 7,4 ميلليارد دوللار.
وڭىرلەردە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان الەۋمەتتىك جوبالار تانىستىردى.
پرەزيدەنت:
گەولوگيالىق بارلاۋ جانە ءىرى ينۆەستيتسيالىق باستامالاردى ىسكە اسىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرۋدى تاپسىردى.