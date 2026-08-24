KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    امەريكالىق ساراپشى ا ق ش پەن قىتاي ورتالىق ازياداعى تۇراقتىلىققا نە سەبەپتى مۇددەلى ەكەنىن ءتۇسىندىردى

    استانا. KAZINFORM - حادسون ينستيتۋتىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى كەن مورياسۋ «سايلاۋ - 2026: قورىتىندى جانە جاڭا ساياسي بەلەس» اتتى ساراپشىلار الاڭىندا ورتالىق ازيانىڭ الەمدىك گەوساياساتتاعى ماڭىزى جانە قازاقستانداعى قۇرىلتاي سايلاۋى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.

    Америкалық сарапшы АҚШ пен Қытай Орталық Азиядағы тұрақтылыққа не себепті мүдделі екенін түсіндірді
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    - قىتاي مەن ا ق ش ەكەۋى دە ورتالىق ازيانى بولاشاق ءۇشىن قاجەت ەتەدى. قىتاي قازىر تەڭىز ساۋدا دالىزدەرىنە وتە تاۋەلدى. ال ولاردى ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى وپ-وڭاي بۇعاتتاپ تاستاي الادى. سوندىقتان قىتايعا ءۇندى مۇحيتىنا بالاما ساۋدا جولى كەرەك. ال ەۋرازياداعى جەرلەر، قۇبىر جەلىلەرى جانە ورتالىق ازيا ارقىلى وتەتىن تەمىرجول جۇيەلەرىنە ا ق ش-تىڭ قۇرىعى جەتپەيدى. ا ق ش- تىڭ دا ءوز مۇددەسى بار. امەريكا سيرەك كەزدەسەتىن پايدالى قازبالارعا قول جەتكىزۋ تۇرعىسىنان قىتايعا تاۋەلدىلىكتەن قۇتىلعىسى كەلەدى. ءسويتىپ، قىتاي مەن ا ق ش ءبىر-بىرىنەن قاشۋعا تالپىنا وتىرىپ، ورتالىق ازيادا قايتا كەزدەسىپ وتىر، - دەدى ول.

    سونىمەن بىرگە، امەريكالىق مامان قۇرىلتاي سايلاۋى قازاقستان ءۇشىن وتە ماڭىزدى كۇن بولعانىن اتاپ ءوتتى.

    - بۇل - جاڭا جولدىڭ باسى. ىشكى ساياسي تۇراقتىلىق پرەزيدەنت توقايەۆقا كوپ ۆەكتورلى سىرتقى ساياسات جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.

    اۆتورلار

    الپامىس فايزوللا

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور