امەريكالىق ساراپشى ا ق ش پەن قىتاي ورتالىق ازياداعى تۇراقتىلىققا نە سەبەپتى مۇددەلى ەكەنىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - حادسون ينستيتۋتىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى كەن مورياسۋ «سايلاۋ - 2026: قورىتىندى جانە جاڭا ساياسي بەلەس» اتتى ساراپشىلار الاڭىندا ورتالىق ازيانىڭ الەمدىك گەوساياساتتاعى ماڭىزى جانە قازاقستانداعى قۇرىلتاي سايلاۋى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.
- قىتاي مەن ا ق ش ەكەۋى دە ورتالىق ازيانى بولاشاق ءۇشىن قاجەت ەتەدى. قىتاي قازىر تەڭىز ساۋدا دالىزدەرىنە وتە تاۋەلدى. ال ولاردى ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى وپ-وڭاي بۇعاتتاپ تاستاي الادى. سوندىقتان قىتايعا ءۇندى مۇحيتىنا بالاما ساۋدا جولى كەرەك. ال ەۋرازياداعى جەرلەر، قۇبىر جەلىلەرى جانە ورتالىق ازيا ارقىلى وتەتىن تەمىرجول جۇيەلەرىنە ا ق ش-تىڭ قۇرىعى جەتپەيدى. ا ق ش- تىڭ دا ءوز مۇددەسى بار. امەريكا سيرەك كەزدەسەتىن پايدالى قازبالارعا قول جەتكىزۋ تۇرعىسىنان قىتايعا تاۋەلدىلىكتەن قۇتىلعىسى كەلەدى. ءسويتىپ، قىتاي مەن ا ق ش ءبىر-بىرىنەن قاشۋعا تالپىنا وتىرىپ، ورتالىق ازيادا قايتا كەزدەسىپ وتىر، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، امەريكالىق مامان قۇرىلتاي سايلاۋى قازاقستان ءۇشىن وتە ماڭىزدى كۇن بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل - جاڭا جولدىڭ باسى. ىشكى ساياسي تۇراقتىلىق پرەزيدەنت توقايەۆقا كوپ ۆەكتورلى سىرتقى ساياسات جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
اۆتورلار
الپامىس فايزوللا