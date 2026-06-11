مارقاكول مەن قاناس كولى اراسىندا تۋريستىك باعىت اشۋ ەكى تاراپقا دا قولايلى
استانا. قازاقپارات - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى شينجياڭ ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى التاي قالاسىندا «ۇلكەن التاي -2026» ءوڭىر ارالىق كونفەرەنسياسى ءوتتى. وعان شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ باستاعان ءوڭىر دەلەگاتسياسى قاتىستى.
ايماق باسشىسى كورشى ەل ينۆەستورلارىن ءتۇرلى باعىتتاعى جوبالاردى بىرگە ىسكە اسىرۋعا شاقىرىپ، تۋريزم سالاسىنداعى مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستىردى. ناقتى ۇسىنىستارىن جەتكىزدى. وسىلايشا، بۇل باسقوسۋ ەكى ەل اراسىنداعى ەكونوميكالىق جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستى ودان ءارى نىعايتتى.
«ۇلكەن التاي-2026» حالىقارالىق كونفەرەنسياسىندا ەكى جاقتى ءتيىمدى جوبالار رەتى تالقىلاندى. اسىرەسە وبلىستىڭ تۋريستىك الەۋەتىنە باسىمدىلىق بەرىلدى. قازىر شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتى جاڭارتىلىپ، جۇك تاسىمالى ارتتى. ال زايسان مەن قاتونقاراعايدا سالىنىپ جاتقان اۋە ايلاعى بارىس-كەلىستى جەڭىلدەتپەك. وسكەمەن-ءۇرىمىجى باعىتىندا اۋە رەيسىن اشۋ كوزدەلگەن. كولىك- لوگيستيكا سالاسىندا دا جوسپار كوپ.
نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ، ش ق و اكىمى:
- التاي ارقىلى وتەتىن دايان دەگەن شەكارا جەرىنەن سەڭگەل دەگەن جەرگە دەيىن 132 شاقىرىم جولدى قايتا جاڭعىرتۋدان وتكەن جاعدايدا قازاقستان مەن ق ح ر ارقىلى موڭعوليانىڭ بايان ولگەي ولكەسىمەن جاقسى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى قاراي ارتتىرۋعا قول جەتكىزەمىز.
مارقاكول مەن قاناس كولى اراسىندا تۋريستىك باعىت اشۋ ەكى تاراپقا دا قولايلى. ويتكەنى قوس كولدىڭ تۇمسا تابيعاتى كەلگەندەردى تاڭ قالدىرماي قويمايدى، - دەيدى ماماندار. جيىندا ەكى اۆتوماگيسترال قۇرىلىسى تۋرالى ءسوز قوزعالدى.
اسەت سۇلتانوۆ، ش ق و جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى:
- قاناس كولى مەن ءبىزدىڭ شىعىس قازاقستان وبلىسى مارقاكول كولى اراسىنداعى اۆتوماگيسترال جانە موڭعوليا رەسپۋبليكاسى مەن التاي قالاسىنان وتەتىن اۆتوماگيسترال تۋرالى ايتىلدى.
وبلىس اكىمدىگىنىڭ «بىزدىڭ ورتاق ءۇيىمىز- التاي» حالىقارالىق ۇيلەستىرۋ كەڭەسىنە ءتوراعالىق ەتۋى ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتتى. جالپى ءوڭىردىڭ قىتايمەن اراداعى ساۋدا اينالىمى ءبىر جىل ىشىندە 20 پايىزعا وسكەن.
حابار 24