    15:06, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىن شاقىرۋ تۋرالى وكىمگە قول قويدى.

    Парламент
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 58-بابى 4-تارماعىنىڭ 2) تارماقشاسىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى 2026 -جىلعى 27 -ناۋرىزدا ساعات 10.00-دە استانا قالاسىندا شاقىرىلسىن، - دەپ جازىلعان وكىم ماتىنىندە.

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بۇگىن ەلوردادا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ كەزەكتى بىرلەسكەن وتىرىسى ءوتتى.

    وتىرىس بارىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ الاتاۋ قالاسى «Digital by default» قاعيداتىنا نەگىزدەلىپ قۇرىلاتىنىن ايتتى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
