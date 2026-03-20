پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىن شاقىرۋ تۋرالى وكىمگە قول قويدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 58-بابى 4-تارماعىنىڭ 2) تارماقشاسىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى 2026 -جىلعى 27 -ناۋرىزدا ساعات 10.00-دە استانا قالاسىندا شاقىرىلسىن، - دەپ جازىلعان وكىم ماتىنىندە.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بۇگىن ەلوردادا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ كەزەكتى بىرلەسكەن وتىرىسى ءوتتى.
وتىرىس بارىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ الاتاۋ قالاسى «Digital by default» قاعيداتىنا نەگىزدەلىپ قۇرىلاتىنىن ايتتى.