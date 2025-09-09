ق ز
    ارال تەڭىزىنىڭ سولتۇستىك بولىگىن قالپىنا كەلتىرۋ جانە دامىتۋ جوباسى ازىرلەنىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك ارالعا شامامەن 5 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلىپ، سۋ ايدىنىنىڭ كولەمى 24,4 ميلليارد تەكشە مەترگە دەيىن ۇلعايدى. بۇل تۋرالى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ ءمالىم ەتتى.

    Арал теңіз
    Фото: Pinterest

    - سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى - ارالدى قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەسى. مينيسترلىك قۇرىلعان ساتتەن باستاپ سولتۇستىك ارالعا شامامەن 5 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلىپ، سۋ ايدىنىنىڭ كولەمى 24,4 ميلليارد تەكشە مەترگە دەيىن ۇلعايدى. قازىر دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ گرانتى ەسەبىنەن «ارال تەڭىزىنىڭ سولتۇستىك بولىگىن قالپىنا كەلتىرۋ جانە وڭىرلىك دامىتۋ» جوباسىنىڭ تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ازىرلەنىپ جاتىر، - دەدى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.

    مينيسترلىكتىڭ مالىمەتى بويىنشا، اتالعان جوبا اياسىندا سولتۇستىك ارال تەڭىزىن قۇرعاتپاي، كوكارال بوگەتىنىڭ بيىكتىگىن 2 مەترگە كوتەرۋ، سونداي-اق قامىستىباس جانە اقشاتاۋ كولىنىڭ سۋ دەڭگەيىن تولىقتىرۋ جانە ۇستاپ تۇرۋ ءۇشىن امانوتكەل-2 گيدروتورابىن سالۋ قاراستىرىلىپ جاتىر.

    - جالپى، جۇرگىزىلىپ جاتقان ءىس-شارالار كەشەنى - ينفراقۇرىلىمدىق نىسانداردى سالۋ جانە جاڭعىرتۋ، سۋ ۇنەمدەۋ جانە سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان. سونىمەن قاتار كليماتتىق تاۋەكەل ارتۋى جاعدايىندا ەلدىڭ سۋ رەسۋرسىن تۇراقتى پايدالانۋدى قامتاماسىز ەتۋگە ءمان بەرىلەدى، - دەيدى ۆەدومستۆو باسشىسى.

    بيىل كوكتەمدە ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ارالدى قۇتقارۋ قورىنىڭ رەفورماسىنان زور ءۇمىت كۇتىلەتىنىن مالىمدەگەن ەدىك.

    اۆتور

    داۋلەت ىزتىلەۋ

