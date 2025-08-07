اقسۋ فەرروقورىتپا زاۋىتى ءوندىرىستى سيفرلاندىرۋ ارقىلى تيىمدىلىكتى ارتتىردى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىندا وتكەن باسپا ءسوز تۋرى اياسىندا وڭىردەگى ب ا ق وكىلدەرىنە «قازحروم» ت ۇ ك» ا ق قۇرامىنداعى اقسۋ فەرروقورىتپا زاۋىتىنىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسى تانىستىرىلدى.
زاۋىتتا وندىرىستىك پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋ مەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ستراتەگيالىق باسىمدىققا اينالعان. قازىرگى تاڭدا بۇل تەحنولوگيالار ءوندىرىستىڭ قاۋىپسىزدىگىن، تيىمدىلىگىن جانە ورنىقتىلىعىن ارتتىرىپ، ەڭبەك جاعدايلارىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
- سيفرلاندىرۋ - بۇل بولاشاق ەمەس، بۇگىنگى كۇننىڭ وزەكتى ماسەلەسى. زاۋىتتىڭ بارلىق نەگىزگى وندىرىستىك بولىمشەلەرى شيكىزات قابىلداۋدان باستاپ دايىن ءونىمدى جونەلتۋگە دەيىن تولىقتاي اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەمەن جابدىقتالعان، - دەدى زاۋىت ديرەكتورى مۇسابەك ماقاشيەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2024 -جىلى سيفرلاندىرۋعا 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام ينۆەستيتسيا قۇيىلعان. بۇل باستاما شەتەلدىك شەشىمدەرگە تاۋەلدىلىكتى ازايتىپ، وتاندىق تەحنولوگيالاردى پايدالانۋعا جول اشادى.
باسپاءسوز تۋرى بارىسىندا زاۋىتتىڭ جەتەكشى IT- جوبالارى دا تانىستىرىلدى. سولاردىڭ ءبىرى - Dispatch - تەمىرجول كولىگىن باسقارۋ جۇيەسى. جوبا جەتەكشىسى دميتريي رودىگيننىڭ ايتۋىنشا، بۇرىن ۆاگونداردىڭ قوزعالىسىن باقىلاۋ Excel كەستەلەرى، قاعاز جانە تەلەفون ارقىلى جۇرگىزىلسە، ەندى ۆەب- قوسىمشا ارقىلى تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان.
- تەك اقسۋ زاۋىتىنىڭ وزىندە تاۋلىگىنە 900-گە جۋىق ۆاگون قوزعالىسى تىركەلەدى. Dispatch جۇيەسى وسى اۋقىمدى وپەراتسيانى جەڭىلدەتىپ، ناقتى جانە جەدەل باقىلاۋ جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، زاۋىتتا مەتاللۋرگتەردىڭ دەنساۋلىعىن باقىلاۋ ماقساتىندا اۆتوماتتاندىرىلعان مەديتسينالىق تەكسەرۋ جۇيەسى ەنگىزىلگەن. BTS كومانداسى ازىرلەگەن بۇل جوبا اۋىسىم الدىنداعى جانە كەيىنگى تەكسەرۋدى بىرنەشە مينۋت ىشىندە وتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
بۇگىندە زاۋىتتىڭ ءۇش بولىمشەسىنە 19 اپپارات ورناتىلعان. 2026 -جىلعا دەيىن بۇل جۇيە بارلىق تسەحتاردى قامتيتىن بولادى. بۇل - ERG كومپانياسىنىڭ قىزمەتكەرلەر دەنساۋلىعى مەن قاۋىپسىزدىگىن باستى ورىنعا قوياتىندىعىنىڭ ايقىن دالەلى.
ايتا كەتەيىك، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جاڭا گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى جالعاسىپ جاتىر.