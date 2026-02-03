اقمولا وبلىسىنا قالماق تۇقىمدى 4300 باس ءىرى قارا مال اكەلىندى
استانا. KAZINFORM - اكەلىنگەن مالدىڭ بارلىعى قاجەتتى ۆەتەريناريالىق راسىمدەردەن ءوتىپ، ەسەپكە قويىلدى. بۇل تۋرالى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەرەيمەنتاۋ اۋدانىنىڭ تورعاي اۋىلىندا ەت كلاستەرىن قۇرۋ جونىندەگى ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ جالعاسىپ جاتىر. جوبا اياسىندا وبلىسقا قالماق اسىل تۇقىمدى 4300 انالىق ءىرى قارا مال جەتكىزىلدى.
قالماق تۇقىمى ەت باعىتىنداعى مال ساناتىنا جاتادى جانە جوعارى ونىمدىلىگىمەن، جايىلىمدىق جاعدايدا ۇستاۋعا بەيىمدىلىگىمەن، سونداي-اق قاتاڭ كليماتتىق جاعدايلارعا توزىمدىلىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. اكەلىنگەن مالدىڭ بارلىعى قاجەتتى ۆەتەريناريالىق راسىمدەردەن ءوتىپ، ەسەپكە قويىلدى.
الداعى ۋاقىتتا قوسىمشا تاعى 5 مىڭ باس اسىل تۇقىمدى انالىق ءىرى قارا مال اكەلۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ينۆەستورلاردىڭ جوسپارلارىنا سايكەس، 2031 -جىلعا دەيىن اسىل تۇقىمدى رەپرودۋكتورلارداعى ءىرى قارا مال سانى 22,5 مىڭ باسقا دەيىن جەتكىزىلىپ، بورداقىلاۋ كەشەنىنىڭ قۋاتتىلىعى 30 مىڭ باسقا دەيىن ارتپاق.
ەت كلاستەرىن ىسكە اسىرۋ اسىل تۇقىمدى مال وسىرۋدەن باستاپ، بورداقىلاۋ جانە جوعارى ساپالى سيىر ەتىن ءوندىرۋ مەن وتكىزۋگە دەيىنگى تۇراقتى وندىرىستىك تىزبەكتى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
جوبا ءوڭىردىڭ ەت ونىمدەرى نارىعىنداعى پوزيتسياسىن نىعايتىپ، اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا جانە ەرەيمەنتاۋ اۋدانى تۇرعىندارى ءۇشىن جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ەرەيمەنتاۋ اۋدانى جايىلىمدىق رەسۋرستارعا وتە باي - مۇندا وبلىستاعى ەڭ ءىرى جايىلىمدىق القاپتاردىڭ ءبىرى شوعىرلانعان، بۇل مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا قولايلى جاعداي جاسايدى.
قازىرگى ۋاقىتتا اۋداندا «جاڭا بەرەكە رەپرودۋكتور» جانە «ەرەيمەنتاۋ - استىق 2014» ءىرى بورداقىلاۋ الاڭدارى، سونداي-اق مال باسى 100-دەن 550 باسقا دەيىن جەتەتىن ءبىرقاتار ورتا جانە ءىرى ەت فەرمالارى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
ەت كلاستەرىنىڭ دامۋى اقمولا وبلىسىنىڭ اگرارلىق الەۋەتىن نىعايتۋداعى ماڭىزدى قادام. ول ءوڭىردىڭ تابيعي جانە ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرىن ءتيىمدى پايدالانۋعا جول اشادى.
ايتا كەتەلىك مالشىلارعا قاتىستى جاڭا شەشىمدەر ازىرلەنىپ جاتىر.