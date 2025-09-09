اقپاننان باستاپ ءار ستۋدەنت ج ي كۋرسىنان وتۋگە مىندەتتى
استانا. قازاقپارات - AI- Sana باعدارلاماسى اياسىندا ەلىمىزدەگى باكالاۆريات دارەجەسىندەگى ءار ستۋدەنت جاساندى ينتەللەكت كۋرستارىنان وتەدى. بۇل تۋرالى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ايتتى.
- پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىمەن AI- Sana باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. باعدارلامانىڭ ماقساتى - ستۋدەنتتەردى جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىندا قولدانۋعا ۇيرەتۋ، ستارتاپ اشۋعا جانە كاسىپكەرلىككە باۋلۋ. بيىلعى اقپان ايىنان باستاپ ەلىمىزدەگى ءار جوعارى وقۋ ورنىنىڭ ستۋدەنتى جاساندى ينتەللەكت كۋرسىنان وتۋگە مىندەتتى بولادى. ارنايى سەرتيفيكات كۋرستارىن Google, Nvidia, Huawei كومپانيالارى جانە Astana Hub جاساقتاعان. قازىرگى تاڭدا باكالاۆرياتتاعى 650 مىڭ ستۋدەنتتىڭ 429 مىڭنان استامى جانە 3 مىڭنان استام وقىتۋشى ج ي سەرتيفيكاتتارىن الدى، - دەدى مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، باعدارلاما ءتورت كەزەڭنەن تۇرادى.
- ءبىرىنشى، بارلىق ستۋدەنت Coursera, Huawei جانە Astana Hub پلاتفورمالارىندا جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرىن مەڭگەرەدى. ەكىنشى، ارنايى باعدارلاما ارقىلى ستۋدەنتتەر كاسىپكەرلىكتى، جاساندى ينتەللەكتىنى ءتۇرلى جوبالاردا قولدانۋدى جانە جاڭا يدەيا ويلاپ تابۋدى ۇيرەنەدى. ءۇشىنشى، ستۋدەنتتەر ءوز جوبالارىن جاساپ، مەنتورلار مەن ساراپشىلاردىڭ قولداۋىمەن دامىتادى. ءتورتىنشى، ۇزدىك جوبالار ستارتاپقا اينالىپ، حالىقارالىق دەڭگەيگە شىعادى، - دەدى ساياسات نۇربەك.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆەدومستۆو باسشىسى شەتەلدىك ستۋدەنتتەر ءۇشىن كوپمارتەلىك ەلەكتروندى ۆيزا ەنگىزىلەتىنىن ايتقان ەدى.