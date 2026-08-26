«اق جول» مەن «رەسپۋبليكا» پارتياسىنان قۇرىلتايعا باراتىن دەپۋتاتتار بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ پرەزيديۋمى سايلاۋ قورىتىندىلارى بويىنشا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ 8 مانداتىن ءبولدى. بۇل تۋرالى پارتياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ 25.08.2026 ج. №48/84 قاۋلىسىنا سايكەس، «اق جول» قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ پرەزيديۋمى سايلاۋدا العان قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ 8 مانداتىن «اق جول» ق د پ پارتيالىق تىزىمىنە كىرگەن كانديداتتار اراسىندا ءبولدى.
1. احمەتجايەۆ داۋرەن حايرۋللا ۇلى
2. بيبايەۆ باقتىبەك سالبەك ۇلى
3. ەسپايەۆا دانيا ءمادي قىزى
4. قوجاحمەتوۆ اسىلحان تولەپبەرگەن ۇلى
5. لي يۋري ۆيسساريونوۆيچ
6. نۇرالدينوۆ ولجاس ەلتاي ۇلى
7. شىناسىلوۆا مەيراش
8. يۋسۋپوۆ ەرمەكقالي تولەپقالي ۇلى
«رەسپۋبليكا» پارتياسى قۇرىلتايعا باراتىن دەپۋتاتتار ءتىزىمىن جاريالادى
«رەسپۋبليكا» پارتياسى 23 -تامىزدا وتكەن قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا دەپۋتاتتىق مانداتقا يە بولاتىن كانديداتتاردىڭ ءتىزىمىن بەكىتتى.
Respublica ءۇشىن بۇل پارتيا تاريحىنداعى ەكىنشى پارلامەنتتىك سايلاۋ بولدى. 2023 -جىلى پارتيا العاش رەت ماجىلىسكە ءوتىپ، 6 مانداتقا يە بولعان ەدى.
فراكسيانىڭ بولاشاق قۇرامىندا VIII شاقىرىلىمداعى ءماجىلىستىڭ بەس دەپۋتاتى قۇرىلتايدا پارلامەنتتىك جۇمىسىن جالعاستىرادى.
ال تاعى ءتورت كانديدات العاش رەت قۇرىلتاي دەپۋتاتى اتانادى. وسىلايشا، فراكسيانىڭ جاڭا قۇرامى پارلامەنتتەگى تاجىريبەنىڭ ساباقتاستىعى مەن كوماندانىڭ جاڭارۋىن قاتار قامتيدى.
بەكىتىلگەن كەزەكتىلىككە مىنالار ەندى:
1. ايتقۇلوۆ بەكجان باحتىبەك ۇلى - پارتيانىڭ تۇركىستان وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى، تۇركىستان وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ VII- VIII شاقىرىلىمدارىنىڭ دەپۋتاتى.
2. يدريسوۆ رۋسلان راشيتوۆيچ - كاسىپكەر، Global Food ج ش س قۇرىلتايشىسى، الماتى قالاسى ءماسليحاتىنىڭ VIII شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى.
3. قاسىمبايەۆ مەيرحات مەيرامحان ۇلى - كاسىپكەر، «Capital Road Construction» ج ش س بايقاۋ كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى.
4. قۇسپەكوۆ ولجاس حايروللا ۇلى - Respublica پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ VIII شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى.
5. ناۋموۆا دينارا رۋستام قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ VIII شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى جاستار ساياساتى جونىندەگى كەڭەستىڭ مۇشەسى.
6. سمولياكوۆا ەكاتەرينا سەرگەيەۆنا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ VIII شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى.
7. تاۋ نۇرگۇل - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ VIII شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى.
8. حاسەنوۆ ماحامبەت قابدۇلقايىر ۇلى - Special Oil Projects كومپانياسى مەن «المەرەك» مۇناي بازاسىنىڭ قۇرىلتايشىسى ءارى باس ديرەكتورى، الماتى قالاسىنىڭ قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى.
9. قوجانازاروۆ ايداربەك اسان ۇلى - Respublica پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ VIII شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى، پارلامەنتتەگى پارتيا فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى.
سايلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا قۇرىلتايعا بەس ساياسي پارتيا 145 دەپۋتاتىن ۇسىنادى.