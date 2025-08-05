انا مەن بالا ءولىمىن 6 ەسە تومەندەتە الدىق - پرەمەر-مينيستر
استانا. قازاقپارات - 1 -قاراشاعا دەيىن زاماناۋي پەريناتالدىق ورتالىقتار قۇجاتتاماسى ازىرلەنىپ، شىمكەنت پەن قاراعاندىدا قۇرىلىستى باستاۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ تاپسىرما بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت انا مەن بالا ءولىمىن تومەندەتۋدى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدى باسىمدىعى رەتىندە ايقىنداپ بەردى. بۇل كورسەتكىشتەر وڭىرلەردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ءال-اۋقاتى مەن ەلىمىزدىڭ جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتىلىك يندەكسىنە اسەر ەتەدى.
- جالپى العاندا، قابىلدانعان شارالار انا مەن بالا ءولىمى كورسەتكىشتەرىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. بۇل - مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسى. اۋىلدىق جەرلەرگە بىلىكتى كادرلاردى تارتۋ جانە ولاردى ورنىقتىرۋ بولاشاق انالار مەن بالالار ءۇشىن قولجەتىمدى مەديتسينالىق كومەك الۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار اكۋشەرلەردى، گينەكولوگتار مەن نەوناتولوگتاردى، پەدياترلار مەن رەانيماتولوگتاردى جەتەكشى وتاندىق جانە شەتەلدىك ورتالىقتاردا تۇراقتى تۇردە وقىتۋ مەن قايتا دايارلاۋ جۇمىستارىن ودان ءارى جالعاستىرۋ قاجەت، - دەدى و. بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
ۇكىمەت باسشىسى ەلوردادا جانە وڭىرلەردە جەتەكشى كلينيكالار بازاسىندا وقۋ ورتالىقتارىن دامىتىپ، مامانداردى ۇزدىكسىز وقىتۋ باعدارلامالارىن ەنگىزۋ كەرەگىن اتاپ ءوتتى.
قاۋىپسىز بوسانۋ جاعدايىن جاقسارتۋ بويىنشا دا تۇراقتى جۇمىس جۇرگىزىلۋى قاجەت. ەڭ الدىمەن، بۇل پەريناتالدىق ورتالىقتاردى زاماناۋي جابدىقتارمەن قامتۋعا قاتىستى.
- سوڭعى جىلدارى انا مەن بالا ءولىمىن 6 ەسەدەن استام تومەندەتە الدىق. مەملەكەت باسشىسى زاماناۋي پەريناتالدىق ورتالىقتار قۇرىلىسىن جالعاستىرۋدى تاپسىردى. بيىلعى جىلدىڭ 1- قاراشاسىنا دەيىن بارلىق قاجەتتى قۇجاتتامانى دايىنداۋدى اياقتاپ، شىمكەنت پەن قاراعاندىدا وسىنداي ورتالىقتاردىڭ قۇرىلىسىن باستاۋ قاجەت. ايەلدەردى جۇكتىلىككە دايىنداۋعا، اۋرۋلاردى ۋاقتىلى دياگنوستيكالاۋ مەن ساۋىقتىرۋعا باعىتتالعان «انالار ساۋلىعى» باعدارلاماسىن ساپالى ءارى بارلىق وڭىردە تولىققاندى ىسكە اسىرۋ كەرەك، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدە انا ءولىمىنىڭ كورسەتكىشى %10- عا، نارەستە ءولىمى كورسەتكىشى %26- عا تومەندەدى.
اۋىلدىق جەرلەردە جوعارى سىن-قاتەر توبىنداعى جۇكتى ايەلدەردى ەمدەۋگە جاتقىزۋعا، اسقىنعان بوسانۋدان كەيىنگى كەزەڭدە ايەلدەردى وڭالتۋعا ارنالعان «سالاۋاتتى انا» پانسيوناتتارى اشىلۋدا.
بۇعان دەيىن اقمارال ءالنازاروۆا اۋىلدىق جەرلەردەگى مەديتسينالىق كادر تاپشىلىعى ماسەلەسى قالاي شەشىلەتىنىن ايتىپ بەرگەن ەدى.
سونداي-اق ەلىمىزدىڭ 18 وبلىسىندا پەرزەنتحانالار جاڭعىرتىلىپ، 12 قالادا زاماناۋي پەرزەنتحانالار سالىناتىن بولدى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى