پاۆلودار وبلىسىنىڭ اقتوعاي اۋدانىنا جاڭا اكىم تاعايىندالدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمى اسايىن بايحانوۆ اقتوعاي اۋدانىنىڭ اكتيۆىنە جاڭا اكىمدى تانىستىردى. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كەلىسىمىمەن، اۋداندىق ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ كەلىسىمى جانە ءوڭىر باسشىسىنىڭ وكىمىمەن اقتوعاي اۋدانىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا ەرنۇر ايتكەنوۆ تاعايىندالدى.
ەرنۇر نۇرمۇحان ۇلى 1965 -جىلى تۋعان. ماي اۋدانىنىڭ تۋماسى.
جوعارى ءبىلىمدى، مەملەكەتتىك قىزمەتتە 20 جىلدان استام ەڭبەك ءوتىلى بار. ءار جىلدارى ماي، باياناۋىل، اققۋلى جانە تەرەڭكول اۋداندارىن باسقاردى. سوڭعى جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى قىزمەتىن اتقاردى.
اۋداننىڭ جاڭا باسشىسىن تانىستىرا وتىرىپ، اسايىن بايحانوۆ اقتوعاي اۋدانىنىڭ دامۋ قارقىنى وڭ ديناميكانى كورسەتىپ وتىرعانىن، الايدا ءبىرقاتار باعىتتار بويىنشا جۇمىستى كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ەڭ الدىمەن ءوڭىر باسشىسى ينۆەستيتسيا تارتۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
قازىر اۋدان تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى بويىنشا وبلىستا 10-ورىندا تۇر. وسىعان بايلانىستى جاڭا اكىمگە ينۆەستورلارمەن جۇمىستى جانداندىرىپ، جاڭا جوبالاردى ىسكە اسىرۋ جانە تۇراقتى جۇمىس ورىندارىن اشۋ تاپسىرىلدى. سونىمەن قاتار حالىقتىڭ ءومىر سۇرۋىنە قولايلى جاعداي جاساۋ جانە ەرىكتى قونىس اۋدارۋ باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلاردى تارتۋ باعىتىنداعى جۇمىستى كۇشەيتۋ مىندەتى جۇكتەلدى.
اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋعا دا ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ تاپسىرىلدى. بيىل ەگىس القاپتارى 5,3 مىڭ گەكتارعا ۇلعايدى. الايدا قۇرعاقشىلىق جاعدايىندا ءونىمدى ساقتاپ قالۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداپ، مال ازىعىن دايىنداۋ جانە ەگىن جيناۋ ناۋقانىن ۋاقىتىلى جۇرگىزۋ قاجەت ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. بيىل اۋدان اۋماعىندا بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن 15 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
اسايىن بايحانوۆ ولاردىڭ ساپالى ءارى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى. نەگىزگى مىندەتتەردىڭ قاتارىندا جىل سوڭىنا دەيىن اقجول اۋىلىنداعى سپورت كەشەنىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ، جامبىل، قايران، قاراوي، ءابجان، جاڭاتاپ، جاڭابەت جانە جولامان اۋىلدارىنىڭ كىرەبەرىس جولداردى جوندەۋ، سونداي-اق تۇرعىنداردىڭ وتىنىشتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، جاڭابەت جانە جاڭاتاپ اۋىلدارىنىڭ ىشكى كوشەلەرىن جوندەۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋ بار.
بۇدان بولەك، جاڭا اكىمگە اۋدان ورتالىعىنداعى اۆتوۆوكزال مەن قوعامدىق مونشانى قالپىنا كەلتىرۋ، باسسەين سالۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ تاپسىرىلدى. سونداي- اق، جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا ۋاقىتىلى دايىندالۋ، سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ شارالارىن ىسكە اسىرۋ جانە شولاقسور اۋىلىنا كىرەبەرىس جولداعى كوپىر قۇرىلىسى جوباسىن 2027 -جىلدىڭ بيۋدجەتىنە ەنگىزۋ دە كەزەك كۇتتىرمەيتىن مىندەتتەردىڭ قاتارىندا اتالدى.
جيىن سوڭىندا اسايىن بايحانوۆ ەرنۇر ايتكەنوۆتىڭ قىزمەتىنە تابىس تىلەپ، اۋدان اكىمىنىڭ جۇمىسى ەڭ الدىمەن تۇرعىنداردىڭ ءومىر ساپاسىنا وڭ اسەر ەتەتىن ناقتى ناتيجەلەرمەن باعالانۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.