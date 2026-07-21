الەۋمەتتىك ماڭىزى بار قوسىمشالاردى پايدالانۋ كەزىندە ينتەرنەت اقىسى الىنبايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار الەۋمەتتىك جانە مەملەكەتتىك ماڭىزى بار ءبىرقاتار موبيلدى قوسىمشانى پايدالانعان كەزدە ينتەرنەت ترافيگى ءۇشىن اقى تولەمەيدى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى دوسجان مۇساليەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل نورما پرەزيدەنت 19 -ماۋسىمدا قول قويعان تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىنا قاتىستى زاڭدا كوزدەلگەن. قۇجات بايلانىس قىزمەتىنىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
- ازاماتتارعا الەۋمەتتىك جانە مەملەكەتتىك ماڭىزى بار موبيلدى قوسىمشالارعا تاريفتەلمەيتىن قولجەتىمدىلىك بەرىلەدى. ولاردىڭ قاتارىندا eGov, eGov Business, eOtinish, Aitu جانە باسقا دا قوسىمشالار بار. تولىق ءتىزىم قازىر كەلىسىلىپ جاتىر، - دەدى دوسجان مۇساليەۆ.
اتالعان قوسىمشالاردى پايدالانعان كەزدە جۇمسالعان ينتەرنەت ترافيگى ابونەنتتىڭ تاريفتىك جوسپارىنا ەسەپتەلمەيدى.
سونىمەن قاتار جاڭا زاڭ اياسىندا ابونەنتتىك قۇرىلعىلاردى ۆەريفيكاتسيالاۋ قىزمەتى مەملەكەتتىك رەتتەۋگە بەرىلەدى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ۇيالى تەلەفونداردى ۆەريفيكاتسيالاۋ تەتىگى ەنگىزىلگەن ءبىر جىل ىشىندە وڭ ناتيجە بايقالعان. وسى كەزەڭدە قولدانىستاعى جۇيەدەگى كەمشىلىكتەر تۋرالى قاجەتتى مالىمەت جينالدى. ەندى ولاردى قۇرىلعىلاردى ۆەريفيكاتسيالاۋدىڭ جاڭا قاعيدالارى اياسىندا جويۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇدان بولەك، زاڭدا ۇيالى بايلانىس سيگنالىن كۇشەيتەتىن قۇرىلعىلاردى اكەلۋگە قاتىستى جاڭا تالاپ ەنگىزىلگەن. مۇنداي قۇرىلعىلاردىڭ باقىلاۋسىز قولدانىلۋى كەيبىر اۋماقتا بايلانىس ساپاسىنىڭ تومەندەۋىنە سەبەپ بولعان.
وسىعان بايلانىستى ەندى ۇيالى بايلانىس سيگنالىن كۇشەيتەتىن قۇرىلعىلاردى ەلگە تەك بايلانىس وپەراتورلارى اكەلە الادى. بۇل رەپيتەرلەردەن تۋىندايتىن كەدەرگىنى ازايتىپ، بايلانىس ساپاسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا 28 -ماۋسىمنان باستاپ ۇيالى بايلانىس قىزمەتتەرىن كورسەتۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، وپەراتورلارعا ابونەنتكە كەلىسىمىنسىز اقىلى قىزمەتتەردى قوسۋعا جانە «ماياك» حابارلامالارىن جىبەرۋگە تىيىم سالىنعانى تۋرالى جازعانبىز.