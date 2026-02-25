ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:10, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    الەۋمەتتىك تولەمدەر كولەمى بيىل وسەدى مە

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ القا ءماجىلىسى ءوتتى. وندا ۆەدومستۆو باسشىسى اسقاربەك ەرتايەۆ 2025 -جىلى الەۋمەتتىك تولەمدەرگە 5,9 تريلليون تەڭگە باعىتتالعانىن ءمالىم ەتتى.

    ақша
    Фото: видеодан кадр

     اتالعان كورسەتكىش رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ بارلىق شىعىستارىنىڭ %23- ىن قۇراپ وتىر.

    - جىل سايىنعى يندەكستەۋ اياسىندا ءبىزدىڭ 4,6 ميلليون ازاماتىمىز ءۇشىن زەينەتاقىلار مەن جاردەماقىلار ارتتى، بۇل ولاردىڭ ساتىپ الۋ قابىلەتىن سەنىمدى قورعاۋعا مۇمكىندىك بەردى. 2025 -جىلى ىنتىماقتى زەينەتاقى %8,5- عا ءوستى، ال بازالىق زەينەتاقى %6,5- عا يندەكستەلدى. 2026 -جىلى تولەمدەردىڭ جوسپارلى ءوسۋ ساياساتى جالعاسادى: بازالىق زەينەتاقىنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ %118- ىنا دەيىن ۇلعايتىلدى، زەينەتاقىلار مەن جاردەماقىلاردى جىل سايىنعى يندەكستەۋ %10- دى قۇرادى، ال مينيسترلىكتىڭ جوسپارلانعان شىعىستارىنىڭ جالپى كولەمى 6,9 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ءوستى، - دەدى مينيستر.

    وتىرىس بارىسىندا ۆەدومستۆو جۇمىسىنىڭ الەۋمەتتىك تولەمدەردەن باسقا دا نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا جاڭا تاسىلدەر بەلگىلەندى. كوشى-قون ساياساتى سالاسىندا جوعارى بىلىكتى شەتەلدىك مامانداردى تارتۋعا باسىمدىق بەرە وتىرىپ، سيفرلىق سكورينگ جۇيەسى ەنگىزىلىپ جاتىر. ينكليۋزيا سالاسىندا سىرتتاي مۇگەدەكتىكتى بەلگىلەۋ پروتسەستەرىن تولىق سيفرلاندىرا وتىرىپ، الەۋمەتتىك-قۇقىق قورعاۋ مودەلىنە كوشۋ جۇزەگە اسىرىلادى.

    جيىن بارىسىندا وزدەرىنىڭ سالالىق باعىتتارى بويىنشا ەگجەي- تەگجەيلى باياندامالارمەن: ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە- ءمينيسترى ۆيكتوريا شەگاي، «ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق پرەزيدەنتى ەراسىل جۇمانبايەۆ، مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكسياسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى مەيرامبەك احمەتوۆ  ءسوز سويلەدى.

    ايتا كەتەيىك، القا وتىرىسىندا قاتىسۋشىلار 2025 -جىلعى مەملەكەتتىك ساياساتتى ىسكە اسىرۋ قورىتىندىلارىن شىعارىپ، الەۋمەتتىك- ەڭبەك سالاسىن دامىتۋدىڭ 2026 -جىلعا ارنالعان نەگىزگى ۆەكتورلارىن ايقىندادى.

    وسىعان دەيىن ەڭبەك ءمينيسترى 2026 -جىلى 547,7 مىڭ ادامدى جۇمىسقا ورنالاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جەتكىزدى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
