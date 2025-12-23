الەمدىك ساۋلەت الىپتارى الاتاۋ قالاسىنىڭ تۇجىرىمداماسىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - قانات بوزىمبايەۆ الەمنىڭ جەتەكشى ساۋلەت بيۋرولارىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ الاتاۋ قالاسىنىڭ ساۋلەتتىك دامۋ تۇجىرىمداماسىنىڭ تانىستىرىلىمىنا قاتىستى. الەمگە تانىمال ەكى كومپانيا - Zaha Hadid Architects جانە Skidmore, Owings 7 Merrill LLP (SOM) وزدەرىنىڭ اۆتورلىق يدەيالارىن ۇسىندى. بۇل كومپانيالار پورتفوليوسىندا دۋبايداعى Burj Khalifa نيۋ- يوركتەگى One World Trade Center، بەيجىڭدەگى Leeza SOHO سىندى ايگىلى بيىك عيماراتتار بار.
كورسەتىلگەن جوبالاردا Alatau City قالاسىنىڭ ديزاين- كودى مەن قالانىڭ تانىمال بەلگىسىنە اينالاتىن Iconic building جوباسىنىڭ نوبايى تانىستىرىلدى. ۇسىنىلعان شەشىمدەر زاماناۋي حالىقارالىق ساپا ستاندارتتارىن ەسكەرە وتىرىپ، تىك باعىتتاعى قۇرىلىستى جانە اسا بيىك عيماراتتار سالۋ ءىسىن دامىتۋعا باعدارلانعان.
سونداي-اق قالالىق ورتانى كەشەندى تۇردە دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. بۇل رەتتە كولىك ينفراقۇرىلىمى، كىرەبەرىس ماگيسترالدار، تابيعي لاندشافتتار مەن ايماقتىڭ كليماتتىق ەرەكشەلىكتەرى ەسكەرىلدى. قوعامدىق كەڭىستىكتەردى باسىم باعىت رەتىندە دامىتۋ دا ماڭىزدى بولىك رەتىندە قاراستىرىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قانات بوزىمبايەۆ ساۋلەت بيۋرولارىنىڭ وكىلدەرىنە ۇسىنعان يدەيالارى ءۇشىن العىس ءبىلدىرىپ، تاراپتار ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەندەرىن ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك ۇكىمەت «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن بەكىتكەن ەدى.