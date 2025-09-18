الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارى سەزى ب ۇ ۇ- مەن جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان بارلىق دەڭگەيدەگى ءدىنارالىق جانە مادەنيەتارالىق ديالوگتى تولىق قولدايتىنىن جانە سەزدىڭ جاھاندىق پىكىرتالاس الاڭى رەتىندە ىقپالىن ارتتىرۋعا تىرىساتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز سەزد حاتشىلىعىنىڭ ب ۇ ۇ ينستيتۋتتارىمەن جانە باسقا دا قۇرىلىمدارمەن سەرىكتەستىك جەلىسىن كەڭەيتۋدى جالعاستىرامىز. سەزد يدەيالارىن ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن ءبىرقاتار ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلادى. وعان حالىقارالىق سەرىكتەستەرىمىز، جاستار، ساراپشىلار، ۆولونتەرلىك ۇيىمدار قاتىسادى. بەيبىتشىلىك - ەڭ باستى بايلىعىمىز. بۇل - بارشا ەلدەرگە، حالىقتار مەن دىندەرگە ورتاق اسا ماڭىزدى قۇندىلىق. شىن مانىندە، تاتۋلىق پەن تۇراقتىلىق باياندى بولاشاقتىڭ مىزعىماس كەپىلى سانالادى. سىزدەر وسى جولدا ايانباي ەڭبەك ەتىپ جۇرسىزدەر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزىن قورىتىندىلاۋ كەزىندە.
وسى ورايدا پرەزيدەنت بۇگىنگى باسقوسۋ سونىڭ جارقىن كورىنىسى بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىر سوزبەن ايتقاندا، سەزد تابىستى ءوتتى. بارشاڭىزعا زور العىسىمدى ايتامىن. يگى ماقسات جولىنداعى ىنتىماعىمىز ودان ءارى نىعايا بەرەدى دەپ ويلايمىن. مەن وسى ءساتتى پايدالانىپ، سەز جۇمىسىنا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن رۋحاني جانە ساياسي كوشباسشىلارعا، ب ۇ ۇ- نىڭ جانە باسقا دا قۇرىلىمداردىڭ وكىلدەرىنە، ديپلوماتتارعا زور ريزاشىلىق بىلدىرەمىن. سەزد الداعى ۋاقىتتا دا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىمەن ءدىنارالىق كەلىسىم ماسەلەسى بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلوردادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارى سەزىنىڭ دەكلاراتسياسى قابىلداندى.
سەز قاتىسۋشىلار قابىلداعان «استانا بەيبىتشىلىك دەكلاراتسياسى 2025» ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىنىڭ رەسمي قۇجاتى رەتىندە تاراتىلادى.