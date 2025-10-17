الماتىنىڭ بيۋدجەت كىرىستەرى بيىل العاش رەت 2,3 تريلليون تەڭگەدەن اسادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى ەكونوميكاسى رەكوردتىق ءوسىم كورسەتىپ وتىر. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مەگاپوليستىڭ جيىنتىق بيۋدجەت كىرىستەرى العاش رەت 2,3 تريلليون تەڭگەدەن اسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
الماتى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ولجاس سماعۇلوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ناتيجەگە جوعارى ىسكەرلىك بەلسەندىلىك، ينۆەستيتسيالار كولەمىنىڭ ارتۋى، سالىق تۇسىمدەرىنىڭ ءوسۋى جانە شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ بەلسەندىلىگى سەبەپ بولعان.
2025 -جىلدىڭ 9 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتىڭ كىرىستەرى 1,6 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا %19,3 ارتقان.
نەگىزگى ۇلەس كەلەسى سالىقتارعا تيەسىلى:
• جەكە تابىس سالىعى - 618 ميلليارد تەڭگە (24,3+ پايىز)؛
• كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى - 501 ميلليارد تەڭگە (%10,3+)؛
• الەۋمەتتىك سالىق - 323 ميلليارد تەڭگە (%23,4+).
اسىرەسە شاعىن بيزنەستىڭ ۇلەسى ايتارلىقتاي ارتقان، ولاردان تۇسكەن سالىقتار %30 ءوسىپ، 670 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن. ءىرى بيزنەس 492 ميلليارد تەڭگە (%17+) تولەگەن، ال ورتا بيزنەس بىلتىرعى دەڭگەيىن ساقتاعان.
ولجاس سماعۇلوۆتىڭ ايتۋىنشا، الماتى بۇگىندە ەلدىڭ باستى ينۆەستيتسيالىق ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى مارتەبەسىن نىعايتىپ كەلەدى.
2025 -جىلدىڭ قاڭتار-قىركۇيەك ايلارىندا نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار 1,5 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، %20,7 وسكەن. جەكە ينۆەستيتسيالار دا 1,1 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايعان.
- جىل سوڭىنا دەيىن نەگىزگى كاپيتالعا ينۆەستيتسيا كولەمىن 2,3 تريلليون تەڭگەگە دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل كورسەتكىش قالا ءۇشىن ابسوليۋتتىك رەكورد بولماق، - دەدى ولجاس سماعۇلوۆ.
قالادا بۇگىندە جالپى قۇنى 3,6 تريلليون تەڭگەدەن اساتىن 189 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ولار شامامەن 33 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا قالا بيۋدجەتى 3,6 ميلليارد تەڭگەگە ازايتىلىپ، 2025 -جىل ءۇشىن بيۋدجەت 2 تريلليون 508,4 ميلليارد تەڭگە بولاتىنى ايتىلعان ەدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس