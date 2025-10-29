الماتىنىڭ الاتاۋ اۋدانىندا جاڭا كاسىپورىندار اشىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الاتاۋ اۋدانى شاھاردىڭ باستى ونەركاسىپ ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندەگى ورنىن نىعايتىپ كەلەدى، دەپ حابارلادى الماتى اكىمدىگى
بيىل الماتىنىڭ يندۋستريالىق ايماعىندا وتاندىق ءوندىرىستى دامىتۋعا، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا جانە قالانىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار ءىرى جوبا جۇزەگە اسىرىلدى.
«Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» ج ش س
قىتايلىق اۆتوموبيل برەندتەرىن شىعاراتىن جەڭىل كولىك زاۋىتى ىسكە قوسىلدى.
ينۆەستيتسيا كولەمى - 203 ميلليارد تەڭگە، اۋماعى - 30,9 گەكتار، 3600 جۇمىس ورنى اشىلدى.
زاۋىتتىڭ تولىق وندىرىستىك قۋاتى جىلىنا 120 مىڭ اۆتوموبيل شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازىر كاسىپورىن تولىققاندى ءوندىرىس رەجيمىندە جۇمىس ىستەپ تۇر.
«Astana Motors Engineering» ج ش س
كولىك قۇرالدارىنا ارنالعان قوسالقى بولشەكتەر مەن شينالاردى ساقتاۋ ماقساتىنداعى كولىك-لوگيستيكالىق حابتىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى.
ينۆەستيتسيا كولەمى - 6,3 ميلليارد تەڭگە، اۋماعى - 7,3 گەكتار، 212 جۇمىس ورنى قۇرىلدى.
«Kapital Construction» ج ش س
ارماتۋرالىق تور مەن پروفيلدى قۇبىرلار شىعاراتىن زاۋىت پايدالانۋعا بەرىلدى.
ينۆەستيتسيا - 1,51 ميلليارد تەڭگە، اۋماعى - 2,5 گەكتار، 100 جۇمىس ورنى اشىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا كاسىپورىن سىناق رەجيمىندە جۇمىسىن باستادى.
«باگدار ل ت د» ج ش س
شىنى ىدىستار وندىرەتىن زاۋىتتىڭ قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن.
ينۆەستيتسيا كولەمى - 2,4 ميلليارد تەڭگە، اۋماعى - 4 گەكتار، 58 جۇمىس ورنى قاراستىرىلعان.
زاۋىتتىڭ جىلدىق وندىرىستىك قۋاتى - 67,1 ميلليون بوتەلكە. قازىر تەحنيكالىق ىسكە قوسۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
«T and M Company» ج ش س جانە «Corporation M&A» ج ش س
شاعىن جانە ورتا وندىرىستەردى ورنالاستىرۋعا ارنالعان يندۋستريالىق پاركتەر جوباسىن جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى.
ينۆەستيتسيا كولەمى تيىسىنشە - 339 ميلليون تەڭگە جانە 316 ميلليون تەڭگە.
ءار نىساننىڭ اۋماعى - 0,75 گەكتار، 60-80 جۇمىس ورنى قۇرىلدى. ەكى نىسان دا پايدالانۋعا بەرىلىپ، جۇمىس ىستەپ تۇر.
جالپى، الاتاۋ اۋدانىنىڭ يندۋستريالىق ايماعى ينۆەستيتسيا مەن يننوۆاتسيانىڭ ورتالىعىنا اينالىپ كەلەدى. مۇندا جاڭا جۇمىس ورىندارى اشىلىپ، ينفراقۇرىلىم دامىپ، قالانىڭ زاماناۋي ونەركاسىپتىك ەكوجۇيەسى قالىپتاسىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا ازىق-تۇلىك باعاسىن تۇراقتاندىرۋ جونىندە ءىرى ساۋدا جەلىلەرىمەن مەموراندۋمعا قول قويىلدى.