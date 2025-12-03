الماتىداعى «قالقامان» مەترو بەكەتىنىڭ مەرزىمى تاعى ناقتىلاندى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى «قالقامان» مەترو بەكەتىنىڭ قۇرىلىسىن 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، سول جاقتاعى توننەلدە رەلستەر توسەلىپ، جارىقتاندىرۋ، كابەل تارتۋ، سۋ قۇبىرى مەن درەناج جۇرگىزۋ، ينجەنەرلىك جابدىقتارعا ارنالعان كرونشتەيندەر ورناتۋ جۇمىسى اياقتالدى. الداعى ۋاقىتتا بەينەباقىلاۋ، داۋىس حابارلاۋ جۇيەسى، ءورت جانە كۇزەت دابىلدارىن مونتاجداۋ جوسپارلانعان.
وڭ جاق توننەلدە قازۋ جۇمىسىنىڭ نەگىزگى بولىگى اياقتالدى. بەكەت اۋماعىندا مونوليتتى قۇرىلىمدار بويىنشا جۇمىس سوڭعى كەزەڭدە. سونىمەن قاتار ارلەۋ، كوممۋنيكاتسيالار تارتۋ جانە جابدىقتى ورناتۋعا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر. قۇرىلىس تاۋلىك بويى جۇرگىزىلىپ جاتىر، نىساندا 478-دەن استام مامان جۇمىس ىستەيدى.
الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى جۇمىس ساپاسى مەن بەلگىلەنگەن مەرزىمدى قاتاڭ ساقتاۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى. قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىنىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قالقامان» مەترو بەكەتىنىڭ قۇرىلىسى قارجىلاندىرۋ ءبىرقالىپتى بولىنسە، 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا اياقتالاتىنىن حابارلانعانبىز.
نەگىزى ستانسيانى باستاپقىدا 2025 -جىلى اشۋ جوسپارلانعان ەدى. ونىڭ ىسكە قوسىلۋى تاۋلىگىنە جولاۋشى سانىن 20 مىڭ ادامعا ارتتىرادى دەپ جوسپارلانعان. الايدا كەيىن مەرزىم 2026 -جىلعا شەگەرىلدى.
سونىمەن قاتار 2030 -جىلعا دەيىن «بارلىق» بازارىنا دەيىن تاعى ءۇش بەكەت سالۋ كوزدەلگەن. وندا ءىرى كولىك-لوگيستيكالىق توراپ - باتىس اۆتوۆوكزالى، LRT جانە مەترو بەكەتتەرى بار كولىك حابى قۇرىلماق.
اۆتور
مەيىرمان لەس