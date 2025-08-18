الماتىداعى «قالقامان» مەترو بەكەتى قاشان سالىنىپ بىتەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ ناۋرىزباي اۋدانىندا ورنالاسقان «قالقامان» مەترو بەكەتىنىڭ قۇرىلىسى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا اياقتالادى.
ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرگەي پونوماريەۆ جاڭا بەكەتتىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتقان جەرگە بارىپ، جۇمىس بارىسىمەن تانىستى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەراستى قاباتىنىڭ ەرەكشەلىگىنە بايلانىستى قازۋ جۇمىستارى باياۋ ءجۇرىپ جاتىر. جەر استىنان الىپ تاستار كەزدەسىپ، بۇل پروتسەسس ارنايى قازۋ قالقانىنا كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر. الايدا 28 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجى بولىنگەننەن كەيىن قازۋ جىلدامدىعى تاۋلىگىنە 4-5 مەترگە دەيىن ارتۋعا ءتيىس.
- كەلەر جىلدىڭ مامىر-ماۋسىم ايلارىندا مۇندا پويىزدار قاتىناي باستايدى، - دەدى دەپۋتات Instagram-دا جاريالاعان بەينەجازباسىندا.
جوبانىڭ باس مەردىگەرى Bazis Construction كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە سول جاق باعىتتاعى توننەلدىڭ (1591 م) قازۋ جۇمىسى تولىق اياقتالعان، جول توسەۋ جۇمىستارى باستالىپ كەتكەن. وڭ جاق توننەلدىڭ 950 مەترى (1594-تەن) قازىلىپ بىتكەن. سونداي-اق بەكەتىنىڭ العاشقى ەكى كەزەڭىندەگى بەتونداۋ جۇمىستارى دا تولىق بىتكەن.
جوسپارعا سايكەس، توننەل قازۋ 2026 -جىلعى قاڭتاردا اياقتالادى. جول توسەۋ جانە ينجەنەرلىك جۇمىستار - 2026 -جىلعى ساۋىردە، مونوليتتى جۇمىستار - 2025 -جىلعى جەلتوقساندا، ال ساۋلەتتىك ارلەۋ مەن اباتتاندىرۋ - 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا بىتپەك.
كومپانيا وكىلدەرىنىڭ مالەمەتىنشە، نورماتيۆ بويىنشا بەكەت قۇرىلىسىنا 36 اي قاراستىرىلعانىمەن، نىساندى 14 ايعا ەرتە اياقتاۋ كوزدەلىپ وتىر.
قارجىلاندىرۋ ءبىرقالىپتى بولىنبەگەندىكتەن، ول جۇمىس قارقىنىنا دا اسەر ەتكەن. 2020 -جىلى - 190 ميلليون تەڭگە، 2021 -جىلى - 600 ميلليون، 2022 -جىلى - مۇلدەم قارجى بولىنبەگەن. نەگىزگى قارجى 2023 -جىلدان باستاپ تۇسە باستادى: 9,2 ميلليارد (2023)، 2,3 ميلليارد (2024)، 28 ميلليارد (2025)، ال 2026 -جىلى تاعى 17 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار جوباعا كەدەرگى بولعان فاكتوردىڭ ءبىرى - بەكەت اۋماعىنداعى تۇرعىن ۇيلەردى بۇزۋ. سوڭعى ۇيلەر 2025 -جىلعى ساۋىردە عانا بۇزىلىپ، قۇرىلىس الاڭى مەردىگەرگە رەسمي تاپسىرىلدى.
بۇعان دەيىن الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى جاڭا بەكەت قۇرىلىسىنىڭ بارىسىن تەكسەرىپ، جۇمىستى جەدەلدەتۋدى تاپسىرعان ەدى.
«قالقامان» ستانسياسىن 2025 -جىلى اشۋ جوسپارلانعان ەدى. ونىڭ ىسكە قوسىلۋى تاۋلىگىنە جولاۋشىلار اعىنىن 20 مىڭ ادامعا ارتتىرادى دەپ كۇتىلگەن. الايدا كەيىن مەرزىم 2026 -جىلعا شەگەرىلدى.
سونىمەن قاتار، 2030 -جىلعا دەيىن «بارلىق» بازارىنا دەيىن تاعى ءۇش بەكەت سالۋ كوزدەلگەن. وندا ءىرى كولىك-لوگيستيكالىق توراپ - باتىس اۆتوۆوكزالى، LRT جانە مەترو بەكەتتەرى بار كولىك حابى قۇرىلماق.
بۇدان بولەك، الماتى مەتروسىنىڭ ءۇشىنشى جەلىسى «الاتاۋ» قالاسىنان «ميزام» بازارى ارقىلى قازىرگى «سايران» بەكەتىنە دەيىن تارتىلۋى مۇمكىن.
2024 -جىلى الماتى اكىمى ەربولات دوسايەۆ تا اۋەجاي باعىتىنا جاڭا جەلى سالۋ جوباسى ازىرلەنىپ جاتقانىن ايتقان ەدى. ۇزىندىعى 14 شاقىرىم بولاتىن بۇل جەلى «جىبەك جولى» بەكەتىنەن شىعىپ، اۋەجايعا دەيىن سوزىلادى.
جالپى العاندا، الماتىداعى جاڭا مەترو بەكەتتەرىن سالۋعا شامامەن 1 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اۆتور
مەيىرمان لەس