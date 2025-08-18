الماتىدا ەسكى كولىكتەردىڭ ورتالىققا كىرۋىنە شەكتەۋ قويىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا اۋانى تازارتۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى ازىرلەنىپ جاتىر. قالادا تومەن ەكولوگيالىق كلاستى كولىكتەرگە (ەۆرو-5-تەن تومەن) ورتالىققا كىرۋگە شەكتەۋ قويىلادى. بۇل باستاما «اشىق ن ق ا» سايتىندا قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى.
اكىمدىكتىڭ حابارلاۋىنشا، مۇنداي كولىكتەردىڭ ورتالىققا كىرۋى اقىلى بولۋى مۇمكىن، ال تۇمشا كەزىندە مۇلدەم تىيىم سالىنۋى ىقتيمال. تولەم اۆتوكولىكتىڭ ايماقتا جۇرگەن ۋاقىتىنا قاراي ەسەپتەلەدى.
سونىمەن قاتار قالا اكىمدىگى ەسكى كولىك يەلەرىنە ولاردى مەملەكەتكە وتكىزىپ، ۋتيليزاتسيالاۋعا مۇمكىندىك ۇسىنباق. باعدارلاماعا 2025 -جىلعى 1- قىركۇيەككە دەيىن الماتىدا تىركەلگەن اۆتوكولىكتەر قاتىسادى.
- الماتىدا 2025 -جىلعى 1- قىركۇيەككە دەيىن تىركەلگەن اۆتوكولىكتەردى كەيىن ۋتيليزاتسيالاۋ ءۇشىن ساتىپ الۋ قاراستىرىلىپ وتىر. باعدارلاما اياسىندا تومەن ەكولوگيالىق كلاسقا جاتاتىن كولىكتەردى ساتىپ الۋ شىعىندارى ايماققا كىرۋ تولەمىنەن تۇسكەن قاراجات ەسەبىنەن، سونداي-اق وندىرۋشىلەر مەن يمپورتتاۋشىلاردىڭ كەڭەيتىلگەن مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋشى وپەراتوردىڭ جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتىڭ قارجىسى ەسەبىنەن وتەلەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىك.
جاڭا ەرەجەلەردىڭ تاعى ءبىر باعىتى - تومەن شىعارىندىلار ايماقتارىن (LEZ) ەنگىزۋ. اۋەلى پيلوتتىق جوبا 2025 -جىلعى 1- قازاننان باستاپ ورتالىقتا ىسكە قوسىلادى، كەيىن 2026 -جىلى كەڭەيتىلىپ، 2027 -جىلدان باستاپ بۇكىل قالانى قامتيدى.
ەكولوگتاردىڭ پىكىرىنشە، الماتىداعى ەسكى كولىكتەردى بىرتىندەپ اينالىمنان شىعارۋ اۋا ساپاسىن ايتارلىقتاي جاقسارتىپ، تۇمشا دەڭگەيىن تومەندەتەدى.
- الماتىدا پارەتو زاڭى جۇمىس ىستەيدى. ەسكى اۆتوكولىكتەردىڭ شامامەن %20- ى بۇكىل زياندى شىعارىندىلاردىڭ باسىم بولىگىن (%80- عا جۋىعىن) تۋدىرىپ وتىر. سوندىقتان ءدال وسى كولىكتەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن اينالىمنان شىعارۋ اۋا ساپاسىن ايتارلىقتاي جاقسارتادى، - دەيدى Almaty Air Initiative قورىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى جۇلدىز ساۋلەبەكوۆا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا وتشاشۋعا تىيىم سالىنىپ، اۆتوكولىكتەر ءۇشىن اقىلى ايماقتار ەنگىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.
