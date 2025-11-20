الماتىدا قالا ىشىندەگى قوزعالىس كۇردەلەنە ءتۇستى
استانا. قازاقپارت - الماتىدا سوڭعى جىلدارى حالىق سانى ايتارلىقتاي كوبەيىپ، قالا ىشىندەگى قوزعالىس كۇردەلەنە ءتۇستى. كەپتەلىس تەك جۇمىس جانە دەمالىس كۇندەرى دە سەزىلىپ وتىر. قازىر مەگاپوليسكە سىرتتان 500 مىڭ كولىك كىرەدى.
بۇگىنگى ءماجىلىس وتىرىسىندا دەپۋتات دانيار قاسقاراۋوۆ الماتى اينالاسىنداعى ەلدى-مەكەندەردە بولاتىن كەپتەلىس ماسەلەسىن كوتەردى. حالىق قالاۋلىسى الماتىنىڭ ورتالىق كۇرەجولى سانالاتىن اباي داڭعىلىن قاسكەلەڭ قالاسىنا دەيىن ۇزارتۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيدى. سونىمەن قاتار ۇلكەن الماتى اينالما جولىنان ۇزىناعاشقا دەيىن تاعى ءبىر قوسىمشا جول سالۋدى ۇسىندى.
«بۇل جۇك كولىكتەرىنىڭ كەپتەلىسسىز قالانى اينالىپ وتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەيدى دەپۋتات. ال سايىن كوشەسىن الماتى- استانا تاسجولىنا دەيىن جەتكىزۋدى قاجەت ەتەدى.
دانيار قاسقاراۋوۆ، ق ر ءماجىلىس دەپۋتاتى:
- ۇلكەن الماتى اينالما جولىنان ۇزىناعاشقا دەيىن تاعى ءبىر قوسىمشا جول سالۋ كەرەك. ول قىتايدان شىققان جۇك كولىكتەرىنىڭ كەپتەلىسسىز الماتىنى اينالىپ وتۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل تراسسا تۇسەتىن جەر تەلىمدەرى جەكەمەنشىككە ساتىلماعان. بولاشاق جول قۇرىلىسى ءۇشىن جەرگىلىكتى اكىمدىكتىڭ بالانسىندا تۇر. تەك جوبا دايىنداپ، قۇرىلىستى قازىر-اق باستاپ كەتۋگە مۇمكىندىك.
