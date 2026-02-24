الماتىدا LRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسىن 2027 -جىلى باستاۋ جوسپارلانىپ وتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا LRT جوباسىنىڭ تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ازىرلەندى.
بۇل قۇجات الماتى قالاسىنىڭ جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسىنىڭ تاپسىرىسىمەن دايىندالعان. باس جوبالاۋشى - «مەتروپروەكت» ج ش س. «الماتى قالاسىنىڭ LRT جەلىسىنىڭ ءبىرىنشى كەزەگىن سالۋ» تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ءبىرىڭعاي ەكولوگيالىق پورتالدا قوعامدىق تالقىلاۋعا 17-اقپاندا شىعارىلعان.
قۇجات مالىمەتتەرى بويىنشا LRT دەپوسى جەو-2 ۋچاسكەسىنەن شىعىسقا قاراي فاريزا وڭعارسىنوۆا، موڭكە بي جانە باۋىرجان مومىش ۇلى كوشەلەرىنىڭ ارالىعىندا ورنالاسادى. دەپودان باستاۋ العان جىلدام رەلستى كولىك جەلىسى ب. مومىش ۇلى كوشەسىمەن وڭتۇستىك باعىتتا تولە بي كوشەسىنە دەيىن، سوسىن تولە بي كوشەسىمەن شىعىس باعىتتا ابىلاي حان داڭعىلىنا دەيىن جۇرەدى. وسى ۋچاسكەدەن مارشرۋت سولتۇستىككە قاراي بۇرىلىپ، ابىلاي حان داڭعىلىمەن الماتى-2 تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىن جالعاسادى. سوڭعى ايالداما «رايىمبەك باتىر» - كولىك-اۋىسىپ وتىرۋ تورابىنىڭ اۋماعىندا قاراستىرىلعان. ءبىرىنشى جەلىنىڭ ۇزىندىعى 17,893 ك م ەكەنى كورسەتىلگەن.
- جوبالانىپ وتىرعان LRT جەلىسى «دارابوز»، «13»، «عاجايىپ»، «نۇركەنت» شاعىن اۋداندارىن، سونداي-اق «الاتاۋ سيتي» مەن «المالى» تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىن قالانىڭ ورتالىق بولىگىمەن بايلانىستىرادى جانە ەكى جولدى بولادى. جەلى نەگىزىنەن ب. مومىش ۇلى، تولە بي كوشەلەرى مەن ابىلاي حان داڭعىلىنىڭ بويىنداعى وقشاۋلانعان جول توسەمى ارقىلى وتەدى. جەلى قۇرامىندا 34 ترامۆاي پلاتفورماسى قاراستىرىلعان، ونىڭ ىشىندە 12-ءسى ارالدىق ءتيپتى جانە 22- ءسى جول شەتىندەگى ءتيپتى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمەگە سايكەس، LRT جەلىسى قۇرىلىسىنىڭ جالپى ۇزاقتىعى - 24 اي بولسا، ونىڭ ىشىندە قۇرىلىستاردى بۇزۋ مەن ينجەنەرلىك جەلىلەردى كوشىرۋدى ەسەپكە العانداعى دايىندىق كەزەڭى - 7 ايعا جەتەدى. قۇرىلىس جوباسىن ىسكە اسىرۋ مەرزىمى 2027-2029 -جىلدارعا جوسپارلانعان. 2027 -جىلدىڭ Ⅱ توقسانى قۇرىلىس باستالىپ، 2029 -جىلدىڭ Ⅱ توقسانىندا قۇرىلىسى اياقتالۋى ىقتيمال.
«مەتروپروەكت» ج ش س ازىرلەگەن قۇجاتتا تاريحي ورتالىق پەن ونەركاسىپتىك اۋداندار اراسىندا سەنىمدى كولىك بايلانىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بولاشاقتا LRT جەلىسىنىڭ 2- كەزەگى سالىناتىنى جازىلعان. ول «بارلىق» كولىك-اۋىسىپ وتىرۋ تورابىنان مومىش ۇلى كوشەسىنە دەيىن سالىنادى جانە «الماتى-2» تەمىرجول ۆوكزالىن «شىعىس قاقپاسى» پوليورتالىعىمەن بايلانىستىرادى.
ەسكە سالايىق، الماتىدا LRT سالۋ يدەياسى 2018 -جىلدان بەرى تالقىلانىپ كەلەدى. العاشقى جوبا نۇسقاسىندا ۇزىندىعى 22,7 شاقىرىم بولاتىن ەكى جولدا 37 ستانسيا قاراستىرىلعان. قوزعالىس ينتەرۆالى - ەڭ كوپ دەگەندە 4 مينۋت، ءال بىر تاۋلىكتەگى جولاۋشىلار سانى 76-112 مىڭ ادام بولادى دەپ بولجانعان. كوممەرتسيالىق ورتاشا جىلدامدىق 22 شاقىرىم/ساع، ال جوبانى جۇزەگە اسىرۋ مەرزىمى 2019-2042 -جىلدار ارالىعىندا جوسپارلانعان ەدى. كەيىن قۇرىلىس بىرنەشە رەت كەيىنگە شەگەرىلدى. 2020 -جىلى باستاۋ جوسپارلانعانىمەن، تەن بويىنشا جوبانىڭ ينۆەستيتسيالىق قۇنى 94,2 ميلليارد تەڭگە (ق ق س- پەن بىرگە) دەپ باعالانىپ، قارجىلىق ماسەلەلەرگە بايلانىستى توقتاتىلعان.
اۆتور
دوسبول اتاجان