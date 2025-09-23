ق ز
    الماتىدا ءۇش باعىتتا مەترونىڭ 23 بەكەتى سالىنادى

    الماتى. KAZINFORM - بۇل تۋرالى الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى الماسحان سماتلايەۆ ايتتى.

    Фото: Алматы метрополитені

    ونىڭ سوزىنشە، قولدانىستاعى مەترو جەلىسى اباي داڭعىلى بويىمەن الاتاۋ كوشەسى ارقىلى «بارلىق» ستانسياسىنا دەيىن ۇزارتىلادى - 3 مەترو بەكەتى بولادى (5,3 ك م). ونىڭ قۇرىلىسى ءۇشىن جوبالاۋ- سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ، مەملەكەتتىك ساراپتاماعا جىبەرىلگەن.

    ودان بولەك الماسحان سماتلايەۆ مەترونى «جىبەك جولى» بەكەتىنەن الماتى اۋەجايىنا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارى تۋرالى باياندادى.

    - بۇل باعىتتا 8 بەكەت پەن 14 شاقىرىم مەترو جەلىسى سالىنادى. ول گوگول كوشەسى ارقىلى ورتالىق دەمالىس ساياباعى ارقىلى وتەدى. ءارى قاراي شىعىس اۆتوموبيل اينالما جولىنا شىعىپ، اۋەجايعا دەيىن جەتەدى. تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە ازىرلەنىپ جاتىر. مەملەكەتتىك ساراپتامادان 2026 -جىلدىڭ قاڭتار-اقپان ايىندا وتەدى، - دەدى ول.

    سونداي-اق قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى مەترو جەلىسىنىڭ ءۇشىنشى باعىتىنا توقتالدى. بۇل جوبا بويىنشا «سايران» بەكەتىنەن الاتاۋ قالاسىنا دەيىن 12 بەكەت (21,5 ك م) سالۋ جوسپارلانعان. تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە 2026 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا دايىن بولادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى مەتروپوليتەنىنىڭ ءۇشىنشى جەلىسى الاتاۋ قالاسىنان «ميزام» بازارى ارقىلى قازىرگى «سايران» مەترو بەكەتىنە دەيىن سالىنۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    بيلىك جانە ساياسات الماتى جاڭالىقتارى
