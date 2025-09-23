الماتىدا ءۇش باعىتتا مەترونىڭ 23 بەكەتى سالىنادى
الماتى. KAZINFORM - بۇل تۋرالى الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى الماسحان سماتلايەۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قولدانىستاعى مەترو جەلىسى اباي داڭعىلى بويىمەن الاتاۋ كوشەسى ارقىلى «بارلىق» ستانسياسىنا دەيىن ۇزارتىلادى - 3 مەترو بەكەتى بولادى (5,3 ك م). ونىڭ قۇرىلىسى ءۇشىن جوبالاۋ- سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ، مەملەكەتتىك ساراپتاماعا جىبەرىلگەن.
ودان بولەك الماسحان سماتلايەۆ مەترونى «جىبەك جولى» بەكەتىنەن الماتى اۋەجايىنا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارى تۋرالى باياندادى.
- بۇل باعىتتا 8 بەكەت پەن 14 شاقىرىم مەترو جەلىسى سالىنادى. ول گوگول كوشەسى ارقىلى ورتالىق دەمالىس ساياباعى ارقىلى وتەدى. ءارى قاراي شىعىس اۆتوموبيل اينالما جولىنا شىعىپ، اۋەجايعا دەيىن جەتەدى. تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە ازىرلەنىپ جاتىر. مەملەكەتتىك ساراپتامادان 2026 -جىلدىڭ قاڭتار-اقپان ايىندا وتەدى، - دەدى ول.
سونداي-اق قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى مەترو جەلىسىنىڭ ءۇشىنشى باعىتىنا توقتالدى. بۇل جوبا بويىنشا «سايران» بەكەتىنەن الاتاۋ قالاسىنا دەيىن 12 بەكەت (21,5 ك م) سالۋ جوسپارلانعان. تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە 2026 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا دايىن بولادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى مەتروپوليتەنىنىڭ ءۇشىنشى جەلىسى الاتاۋ قالاسىنان «ميزام» بازارى ارقىلى قازىرگى «سايران» مەترو بەكەتىنە دەيىن سالىنۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان