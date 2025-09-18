ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:06, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    الماتىدا بيىل جاڭا 34 تۋريستىك نىسان پايدالانۋعا بەرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا تۋريستەردى ورنالاستىرۋ (قوناقۇي، حوستەل) سالاسىندا كورسەتىلگەن قىزمەتتەر كولەمى 50,1 ميلليارد تەڭگە بولدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %16,6 ارتىق.

    Фуникулер
    Фото: Алматы әкімдігі

    الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي ءوسىم تۋريزم سالاسىنىڭ دامىپ كەلە جاتقانىن جانە الماتىعا ىشكى ءارى حالىقارالىق تۋريستەر تاراپىنان قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتا تۇسكەنىن كورسەتەدى. قازىر قالا قوناقۇيلەرىندەگى بولمەلەر سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %8 ارتىپ، 12552-گە جەتكەن.

    Тризм
    Фото: Алматы әкімдігі

    - قالاداعى ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ ءبىر مەزەتتەگى سىيىمدىلىعى 22768 توسەك-ورىن، بۇل قوناقتاردى كوبىرەك قابىلداۋعا جول اشادى. ىشكى جانە شەتەلدىك تۋريستەر تاراپىنان قىزىعۋشىلىق ارتقانىن بايقاپ وتىرمىز. جاڭا جوبالار جۇمىس ورىندارىن اشىپ، ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتىپ، الماتىدا دەمالىستى قولجەتىمدى ءارى جايلى ەتەدى، - دەپ حابارلادى تۋريزم باسقارماسى.

    Туризм
    Фото: Алматы әкімдігі

    بيىل جىل باسىنان بەرى جەكە ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن 34 جاڭا تۋريستىك نىسان پايدالانۋعا بەرىلگەن. ولاردىڭ ىشىندە 11 قوناق ءۇي، 1 گلەمپينگ، 1 كاپسۋلالىق قوناق ءۇي، 18 حوستەل جانە 3 دەمالىس بازاسى بار.

    Туризм
    Фото: Алматы әкімдігі

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىعا جارتى جىلدا 1,1 ميلليوننان استام تۋريست كەلگەنىن جازعانبىز.

    Туризм
    Фото: Алматы әкімдігі
    Almaty hotels earn 50.1 bln tenge from tourists in H1 2025
    Photo credit: Almaty akimat

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار