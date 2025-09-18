الماتىدا بيىل جاڭا 34 تۋريستىك نىسان پايدالانۋعا بەرىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا تۋريستەردى ورنالاستىرۋ (قوناقۇي، حوستەل) سالاسىندا كورسەتىلگەن قىزمەتتەر كولەمى 50,1 ميلليارد تەڭگە بولدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %16,6 ارتىق.
الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي ءوسىم تۋريزم سالاسىنىڭ دامىپ كەلە جاتقانىن جانە الماتىعا ىشكى ءارى حالىقارالىق تۋريستەر تاراپىنان قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتا تۇسكەنىن كورسەتەدى. قازىر قالا قوناقۇيلەرىندەگى بولمەلەر سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %8 ارتىپ، 12552-گە جەتكەن.
- قالاداعى ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ ءبىر مەزەتتەگى سىيىمدىلىعى 22768 توسەك-ورىن، بۇل قوناقتاردى كوبىرەك قابىلداۋعا جول اشادى. ىشكى جانە شەتەلدىك تۋريستەر تاراپىنان قىزىعۋشىلىق ارتقانىن بايقاپ وتىرمىز. جاڭا جوبالار جۇمىس ورىندارىن اشىپ، ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتىپ، الماتىدا دەمالىستى قولجەتىمدى ءارى جايلى ەتەدى، - دەپ حابارلادى تۋريزم باسقارماسى.
بيىل جىل باسىنان بەرى جەكە ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن 34 جاڭا تۋريستىك نىسان پايدالانۋعا بەرىلگەن. ولاردىڭ ىشىندە 11 قوناق ءۇي، 1 گلەمپينگ، 1 كاپسۋلالىق قوناق ءۇي، 18 حوستەل جانە 3 دەمالىس بازاسى بار.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىعا جارتى جىلدا 1,1 ميلليوننان استام تۋريست كەلگەنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان