الماتىدا بىلتىر قايتىرىلعان اكتيۆتەردى ساتۋدان 3 ميلليارد تەڭگە تابىس تۇسكەن
الماتى. KAZINFORM - مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلعان الماتىداعى بىرنەشە اكتيۆ اۋكتسيوندا ساتىلدى.
بىلتىر قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسىنىڭ باسقارۋىندا بولعان الماتىداعى ەكى نىسان 3,1 ميلليارد تەڭگەگە ساتىلعان.
ونىڭ بىرەۋى - جەتىسۋ اۋدانى، راتۋشنىي كوشەسى، 64 «گ» مەكەنجايىندا ورنالاسقان اكىمشىلىك عيمارات. نىسان 1,6 ميلليارد تەڭگەگە ساتىلدى. ەكىنشىسى - بوستاندىق اۋدانى، بايتۇرسىنوۆ كوشەسى، 104 مەكەنجايىندا ورنالاسقان تۇرعىن ەمەس ءۇي-جاي. ول اۋكتسيوندا 1,5 ميلليارد تەڭگەگە باعالاندى.
- بارلىق ساتۋ پروتسەسى ەلەكتروندىق ساۋدا ارقىلى اشىقتىق، باسەكەلەستىك جانە قاتىسۋشىلار ءۇشىن تەڭ قولجەتىمدىلىك قاعيداتتارىن ساقتاي وتىرىپ جۇرگىزىلدى، - دەپ حابارلادى كومپانيادان.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلى قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى الماتىدان «بايسات» بازارىن بىرنەشە رەت ساتۋعا تىرىستى. الايدا ساتىپ الۋشى تابىلماعاندىقتان، اۋكتسيون ەكى مارتە وتپەدى. وسى ورايدا، اگەنتتىك 26 ميلليارد تەڭگەگە باعالانعان بازاردىڭ بولاشاعى قانداي بولاتىنىن انىقتاپ كوردى.
اۆتور
دوسبول اتاجان