الماتىدا بارلىق بازارىنىڭ ورنىنا سالىناتىن كولىك تورابى قانداي بولادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ كىرەبەرىستەرىندە وبلىس پەن مەگاپوليستى بايلانىستارىن كولىك توراپتارى سالىنادى.
ولاردىڭ ءبىرى - الماتىنىڭ باتىسىندا ورنالاسقان «بارلىق» بازارىنىڭ ورنىندا بولادى. بۇل كولىك تورابى وڭتۇستىكتەگى كورشى وبلىستار مەن قاراساي، جامبىل اۋداندارىنىڭ تۇرعىندارىن قارسى الاتىن قالا قاقپاسىنا اينالماق. بيىل 9 قاڭتاردان باستاپ قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ باستالۋىنا بايلانىستى بازار تولىقتاي جابىلدى.
Kazinform اگەنتتىگى الماتى قالاسىنىڭ جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسىنا جۇگىنىپ، اتالعان جوبا اياسىندا قانداي جۇمىستار ىستەلەتىنىن ناقتىلادى. ۆەدومستۆو قازىر بۇرىنعى بازار ورنىندا ينجەنەرلىك جەلىلەردى كوشىرۋ جانە نەگىزگى قۇرىلىس جۇمىستارىنا دايىندىق جۇرگىزىلىپ جاتقانىن حابارلادى.
الداعى ۋاقىتتا مۇندا كوپ دەڭگەيلى اۆتوتۇراق پەن اۆتوبۋس تۇراقتارى سالىنباق. ودان بولەك قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىنداپ قالعان «قالقامان» بەكەتىنەن وسى جاققا مەترو جەلىسى جۇرگىزىلەدى جانە ءبىرىنشى جەلىنىڭ سوڭعى ايالداماسى وسىندا ورنالاسادى. سونىمەن قاتار كولىك تورابىندا LRT جەلىسى جۇرگىزىلىپ، جىلدام رەلستى كولىكتىڭ بەكەتى سالىنادى.
- الماتى قالاسىنىڭ باس جوسپارىنا سايكەس، اتالعان اۋماقتا «باتىس» كولىك- اۋىسىپ وتىرۋ تورابىن ورنالاستىرۋ كوزدەلگەن. جوبا بويىنشا مۇندا مەتروپوليتەن ستانسياسى، جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) ستانسياسى، سونداي-اق جەڭىل كولىك پەن اۆتوبۋستارعا ارنالعان اۆتوتۇراق ينفراقۇرىلىمى قاراستىرىلعان. جوبانى ىسكە اسىرۋ قالا ماڭىنداعى ەلدى مەكەن تۇرعىندارى ءۇشىن الماتىنىڭ ورتالىق اۋداندارىنا ىڭعايلى كولىك بايلانىسىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەيدى باسقارما وكىلدەرى.
قازىر بازار اۋماعىندا قۇرىلىس جۇمىستارىنا دايىندىق جۇرگىزىلىپ جاتقانىمەن، مەترو نە LRT بەكەتى سىندى ءىرى جوبالاردىڭ قۇرىلىسى قاشان باستالاتىنى بەلگىسىز. سەبەبى ۆەدومستۆو كولىك تورابىن سالۋعا بيىل بيۋدجەتتەن قاراجات بولىنبەگەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، الماتىدا LRT جوباسىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ازىرلەندى. قۇجات مالىمەتتەرى بويىنشا ءبىرىنشى جەلى ب. مومىش ۇلى، تولە بي، ابىلاي حان كوشەلەرىمەن وتەدى. كەيىن LRT جەلىسىنىڭ 2- كەزەگى «بارلىق» كولىك- اۋىسىپ وتىرۋ تورابىنان مومىش ۇلى كوشەسىنە دەيىن سالىنادى. قۇرىلىس جۇمىستارىن 2027 -جىلى باستاپ، 2029 -جىلى اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اۆتور
دوسبول اتاجان