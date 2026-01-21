الماتى- ىستىقكول جولى قاشان سالىنادى - ساۋرانبايەۆ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - الماتى مەن ىستىقكول اراسىن تىكەلەي جالعايتىن جولدىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ايتتى.
وتىرىستا دەپۋتات سەرىك ەرۋبايەۆ الماتى مەن ىستىقكولدىڭ اراسىندا جول سالۋ ماسەلەسى بىرنەشە رەت كوتەرىلگەنىن ەسكە سالا كەلە، مينيستردەن: «ول جول قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىن قىسقارتۋمەن قاتار كاسىپكەرلىكتى، تۋريزمدى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى. سول جولدىڭ تاعدىرى قاي ساتىدا جانە سول جولدىڭ بويىىندا وتكىزۋ پۋنكتىن سالۋ جوسپاردا بار ما؟، - دەپ سۇرادى.
ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن كولىك ءمينيسترى بۇل ماسەلەنىڭ كوتەرىلگەنىنەن ءبىراز ۋاقىت بولعانىن راستادى.
- ازيا دامۋ بانكىنىڭ گرانتى ارقىلى اتالعان جولدىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسىن جاساپ جاتىرمىز. قۇجات وسى جىلدىڭ قاراشا ايىندا دايىن بولادى. سول كەزدە ءبىز ءوز شەشىمىزدى سىزدەرگە باياندايتىن بولامىز، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.
قازىرگى ۋاقىتتا پالاتا وتىرىسىندا دەپۋتاتتار «2003 -جىلعى 25 -جەلتوقسانداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى وتكىزۋ پۋنكتتەرى تۋرالى كەلىسىمگە وزگەرىس ەنگىزۋ تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ جوباسىن تالقىلاۋدا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىندە قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىندا 11 وتكىزۋ پۋنكتى بار. بۇگىندە ونىڭ 8-ىندە جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.