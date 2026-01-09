الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى اۋىستى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ جاڭا باسشىسى بولىپ پوليتسيا گەنەرال-مايورى ايدىن قابدۋلدينوۆ تاعايىندالدى.
بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
ايدىن قابدۋلدينوۆ 1998 -جىلى الماتى زاڭ ينستيتۋتىن بىتىرگەن. ول ىشكى ىستەر ورگاندارىندا قىزمەتىن وسكەمەن قالاسى ءى ءى ب- ءنىڭ تەرگەۋشىسى لاۋازىمىنان باستاعان.
2000 -جىلدان باستاپ الماتى قالاسىنىڭ ىشكى ىستەر بولىمدەرىندە قىزمەتىن جالعاستىردى. 2004 -جىلدان باستاپ الماتى قالاسى ءى ءى د- ءنىڭ وزىندىك قاۋىپسىزدىك باسقارماسىندا جۇمىس ىستەپ، ءار جىلدارى تەرگەۋشى، جەدەل ۋاكىل جانە ءبولىم باستىعى بولدى.
2012 -جىلدان باستاپ باسقارمانىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالسا، 2017 -جىلدان باستاپ سول باسقارمانى باسقارعان. سونىمەن قاتار ول باتىس قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ وزىندىك قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىندا دا قىزمەت اتقارعان.
2020 -جىلعى 23 -ساۋىردە ايدىن قابدۋلدينوۆ الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى. ال 2022 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
ايتا كەتەيىك، الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىن 2022 -جىلعى شىلدەدەن باستاپ پوليتسيا گەنەرال-مايورى ارىستانعاني زاپپاروۆ باسقاردى.
بۇعان دەيىن شىمكەنتتىڭ ەكس- اكىمى عابيدوللا ءابدىراحىموۆتىڭ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
مەيىرمان لەس