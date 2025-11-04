الماتى وبلىسىندا اپورت المانى قايتا جاڭعىرتاتىن باق سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاق باعباندىعىنىڭ سيمۆولى - الماتىلىق اپورت سۇرپىن قايتا جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جوبا ىسكە اسۋدا.
بۇل باستاما اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى، «استانا-20» مەملەكەتتىك قورى جانە ۇلتتىق اگروبيوتەحنولوگيالىق ورتالىعىنىڭ قاتىسۋىمەن پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قولعا الىندى.
جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 163 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاق جەمىس- كوكونىس شارۋاشىلىعى عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتى «تالعار» وڭىرلىك فيليالىنىڭ بازاسىندا 10 گەكتارلىق العاشقى باق وتىرعىزىلدى.
اپورت سۇرپىنىڭ كوشەتتەرى جوڭعار الاتاۋىنىڭ گەنەتيكالىق رەزەرۆاتتارىنان جينالعان سيۆەرس جابايى الماسىنىڭ (Malus sieversii) تۇقىمدارىنان الىنعان تەلىتۋشى نەگىزگە كوز ارقىلى تەلۋ (وكۋليروۆكا) ادىسىمەن كوبەيتىلگەن.
بۇعان دەيىن عالىمدار تەلىتۋشى نەگىز رەتىندە جابايى المانىڭ 11 ءتۇرىن ىرىكتەپ العان بولاتىن.
2024-2025 -جىلدارى گەرموپلازما (تۇقىم) جيناۋ ماقساتىندا «جوڭعار الاتاۋى» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنە ەكى عىلىمي ەكسپەديتسيا ۇيىمداستىرىلدى.
الداعى ءۇش جىل ىشىندە «تالعار» فيليالىنىڭ، «بايسەركە- اگرو» كومپانياسىنىڭ، قازاق ۇلتتىق اگرارلىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جانە الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ جەرلەرىندە اپورت المانىڭ 110 گەكتار باعى وتىرعىزىلماق.
- الداعى 7-8 جىلدان كەيىن العاشقى ءونىم الىنادى دەپ جوسپارلانۋدا.
جوبا اياسىندا ينفراقۇرىلىمدى جەتىلدىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، سۋارۋ جۇيەلەرى جاڭارتىلدى، سۋ جيناقتاۋعا ارنالعان باسسەين سالىندى، انالىق- شلامدىق باقتىڭ اۋماعى قورشالدى، اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسى ساتىپ الىندى، - دەلىنگەن ا ش م اقپاراتىندا.
«تالعار» وڭىرلىك فيليالىنىڭ عالىمدارى، باۋ داقىلدارىنىڭ بيوتەحنولوگياسى زەرتحانالارىنىڭ ماماندارى المانىڭ سۇرىپتارى مەن تەلىتۋشىلەرىنىڭ ۆيرۋسسىز پرەبازيستىك گەنقورىن قالىپتاستىرۋمەن اينالىسۋدا. بۇل بازا بولاشاقتا ۆيرۋسسىز كوشەت شارۋاشىلىعىنىڭ عىلىمي نەگىزدەلگەن جۇيەسىن قۇرۋعا نەگىز بولماق.
مەملەكەتتىك تاپسىرىس اياسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى بەس قۇندى سورت پەن بەس تەلىتۋشىنى ساۋىقتىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى، سونداي-اق ەۋروپالىق جانە جەرورتا تەڭىزى وسىمدىكتەرىن قورعاۋ ۇيىمى (EPPO) مەن جاڭا وسىمدىك سورتتارىن قورعاۋدىڭ حالىقارالىق وداعىنىڭ (UPOV) ۇسىنىمدارىنا سايكەس گەنوتيپتەۋ جۇمىسى جۇزەگە اسىرىلدى.
ەكى جىلعا جالعاسقان ەڭبەكتىڭ ناتيجەسىندە ۆيرۋسسىز پرەبازيستىك گەنقور جاسالىپ، سۇرىپتاردىڭ گەنەتيكالىق پاسپورتتارى مەن مورفولوگيالىق سيپاتتامالارى راسىمدەلدى، مولەكۋلالىق زەرتتەۋلەر زەرتحاناسى ىسكە قوسىلدى.
بۇل قادامدار قازاقستاننىڭ زاماناۋي ۆيرۋسسىز كوشەت شارۋاشىلىعى جۇيەسىنە كوشۋىنە جول اشتى دەۋگە بولادى.
ايتا كەتەيىك، الماتى اپورتى رەسمي تۇردە قازاقستاننىڭ ۇلتتىق برەندى اتاندى.