الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋ باعىتىندا قانداي جۇمىستار اتقارىلا باستادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋدىڭ 2025- 2029 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارى اياسىندا قانداي جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر؟ Kazinform ءتىلشىسى انىقتادى.
2025- 2029 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپار قولدانىستاعى تاۋ شاڭعى كۋرورتتارىن كەڭەيتۋدى جانە ولاردى ءبىرتۇتاس جۇيەگە بىرىكتىرۋدى كوزدەيدى. جوبا اياسىندا 30 اسپالى جول مەن 161 شاقىرىمدىق شاڭعى تراسسالارىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى نۇربول بايجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل - قازىرگى ينفراقۇرىلىمعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا جانە جىل ىشىندەگى تۋريستىك اعىندى 5 ميلليون ادامعا دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ال رەداكسيا ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قازىر كەشەندى جوسپار اياسىنداعى ءبىرقاتار نىسان بويىنشا جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ جاتىر. قۇجاتتار دايىندالىپ، مەملەكەتتىك ساراپتامادان وتكەننەن كەيىن جوبالاردى ودان ءارى ىسكە اسىرۋ فورماتى ايقىندالادى جانە جۇمىس مەرزىمدەرى ناقتىلانادى.
تۋريستىك مارشرۋتتار مەن كەمپينگ ايماقتارى
بۇگىنگى تاڭدا 1000 شاقىرىمنان استام تاۋلى جاياۋ جۇرگىنشىلەر مارشرۋتى سيفرلاندىرىلعان. ونىڭ 850 شاقىرىمنان استامى اباتتاندىرىلدى. سونىمەن قاتار 16 كەمپينگ ايماعى قۇرىلدى. بارلىق مارشرۋتتار 2GIS سىندى سيفرلىق پلاتفورمالارعا بىرىكتىرىلگەن، بۇل تۋريستەرگە باعىتتى الدىن الا جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اباتتاندىرۋ جۇمىستارى اياسىندا ون تاۋ باعىتىندا بەلگىلەر مەن قاۋىپسىزدىك ەلەمەنتتەرى: ءتۇستى تاڭبالار، اقپاراتتىق تاقتايشالار مەن ەسكەرتۋ بەلگىلەرى ورناتىلعان. تۋريستەرگە قولايلى بولۋ ءۇشىن دەمالىس ورىندارى، قورشاۋلار، وتكەلدەر، كۇركەلەر، ورىندىقتار جاساقتالعان. سونىمەن قاتار قالانىڭ ەڭ كورىكتى تابيعي نىساندارىنىڭ ءبىرى - «الما-اراسان» تەرمالدى بۇلاعىن قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى اياقتالدى.
تۋريستەرگە جاعداي جاساۋ ءۇشىن جەتۋى قيىن تاۋلى ايماقتارعا - سول جاق تالعار، كۇنشۋاق الاڭى جانە وتپەلى (پروحودنوە) شاتقالدارىندا قوسىمشا ءۇش كەمپينگ ايماعى سالىندى. ولار اۆتونومدى ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كۇن پانەلدەرىمەن جابدىقتالعان. ال ۇلكەن الماتى شىڭى، قانىش ساتبايەۆ شىڭى جانە جاستار شىڭىندا تاۋعا شىققان ادامداردى ەسەپتەيتىن اۆتوماتتى ەسەپتەگىشتەر ورناتىلدى.
سانيتارلىق-قاۋىپسىز جاعدايلاردى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قيماسار، تۇيىقسۋ جانە كۇمىسسۋ بۇلاقتارىنىڭ ماڭىندا سۋ الۋ ورىندارى جابدىقتالدى. ال فۋرمانوۆ شىڭىنىڭ ەتەگىندەگى 2550 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان اتكەنشەك قايتا جوندەۋدەن ءوتتى. تۋريستەردى اقپاراتتاندىرۋ ماقساتىندا تاۋ تاقىرىبىنا ارنالعان جالپى تيراجى 27500 دانا پوليگرافيالىق ونىمدەر - اتلاس، كارتا جانە بروشيۋرالار شىعارىلعان. سونداي-اق، 100-دەن استام تۋريستىك نىسان مەن 10 مارشرۋتتى قامتيتىن اۋديوگيد جاسالدى.
بيىل تاعى 350 شاقىرىم تاۋ سوقپاقتارىن اباتتاندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تاۋ مارشرۋتتارى جەلىسىن قالىپتاستىرۋ بويىنشا جوسپارلانعان جۇمىستاردى %100 ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەكوتۋريزمدى دامىتۋ اياسىندا ۇلكەن الماتى كولىنە دەيىن ۇزىندىعى 5,3 شاقىرىم بولاتىن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولىن سالۋ دا قاراستىرىلعان. قۇرىلىس جۇمىستارى 2026 -جىلدىڭ مامىر-جەلتوقسان ايلارىندا جۇرگىزىلۋى ءتيىس.
- بۇل شارالاردى ىسكە اسىرۋ الماتىنىڭ ورتالىق ازياداعى جەتەكشى تاۋلى تۋريستىك باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندەگى پوزيتسياسىن نىعايتۋعا، قاۋىپسىز ءارى ەكولوگيالىق دەمالىس فورماتىن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي- اق تۋريستىك اعىننىڭ تۇراقتى وسۋىنە جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى تۋريزم باسقارماسى.
اۆتوجولدار قۇرىلىسى، ەلەكتر جانە سۋمەن جابدىقتاۋ
الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارى اياسىندا ۇلكەن الماتى كولى باعىتىنداعى «الماتى - كوسمو ستانسيا» اۆتوجولىنىڭ 8-دەن 34 شاقىرىمىنا دەيىنگى ۋچاسكەسىن جوندەلمەك. ونىڭ ۇزىندىعى - 26 شاقىرىم. قازىرگى ونىڭ جوبالاۋ- سمەتالىق قۇجاتتاماسى ازىرلەنىپ جاتىر.
- تاۋ رەلەفى مەن اۋماقتىڭ ينجەنەرلىك دايىندىعىنىڭ كۇردەلىلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارى شامامەن 2027- 2028 -جىلدارى جۇرگىزىلەدى، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.
سونىمەن قاتار تاۋلى اۋماقتاردى ەلەكترمەن جانە سۋمەن جابدىقتاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جوبالاۋ-ىزدەستىرۋ جۇمىستارى باستالعان. ماماندار قاجەتتى قۋات كوزدەرىنىڭ بار-جوعىن جانە ينجەنەرلىك جەلىلەردى تارتۋدىڭ وڭتايلى نۇسقالارىن باعالاپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا الماتى تاۋ كلاستەرىنىڭ بازاسىندا تاۋ شاڭعىسى تۋريزمىن دامىتۋ جوسپارى ىسكە اساتىنىن ءمالىم ەتتى.
اۆتور
دوسبول اتاجان