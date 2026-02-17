الماتى-قاسكەلەڭ جانە الماتى-تالعار جولدارى قاشان كەڭەيتىلەدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى قالاسىن وبلىسپەن جالعايتىن جولداردا ۇزىن-سونار كەپتەلىس ۇيرەنشىكتى كورىنىس. بۇل ماسەلە ءىشىنارا شەشىلۋى ءۇشىن جول ۋچاسكەلەرى بىرنەشە جولاققا كەڭەيۋى كەرەك.
قازاۆتوجول كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، مەگاپوليستىڭ باتىسىنداعى ۇزىناعاش، شامالعان، قاسكەلەڭ جانە باسقا دا اۋىلداردى قالامەن بايلانىستىراتىن رەسپۋبليكالىق جول ارقىلى كۇنىنە 60 مىڭ كولىك جۇرەدى. بۇعان دەيىن «الماتى- بىشكەك» اۆتوموبيل جولىنىڭ 19-27 ك م (قاسكەلەڭ - ۇلكەن الماتى اۆتوموبيل اينالما جولى) ۋچاسكەسىن كۇردەلى جوندەۋ جوبالاۋ- ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.
جوبا قانداي ساتىدا ەكەنىن انىقتاۋ ءۇشىن جانە قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ مەرزىمىن ناقتىلاۋ ءۇشىن ۇلتتىق كومپانياعا تاعى جۇگىندىك. قازاۆتوجول جاۋابىنا سايكەس، «الماتى - بىشكەك» اۆتوموبيل جولىنىڭ 19-27 ك م ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندەگى كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى بويىنشا جوبالاۋ- ىزدەستىرۋ جۇمىستارى اياقتالعان، جوبالاۋ- سمەتالىق قۇجاتتاماسى تولىق دايىن.
- قازىرگى تاڭدا جوبا مەملەكەتتىك ساراپتامادا قارالىپ جاتىر. قورىتىندى ناتيجەنى بيىل ءساۋىر ايىندا الۋ جوسپارلانعان. قۇرىلىس- مونتاجداۋ جۇمىستارىنا ارنالعان كونكۋرس مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسى الىنعاننان كەيىن جانە ءتيىستى بيۋدجەت قاراجاتى بولىنگەن جاعدايدا جاريالانادى، - دەپ ناقتىلادى كومپانيادان.
سونىمەن قاتار قازاۆتوجول جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 3 جىلعا جۋىق ۋاقىت وتەتىن اتاپ ءوتتى.
- جوبا بويىنشا قۇرىلىس- مونتاجداۋ جۇمىستارىنىڭ ۇزاقتىعى - ىسكە اسىرۋ باستالعان ساتتەن باستاپ 33 اي، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
قانداي قۇرىلىس جۇرگىزىلەدى
جالپى جوبا بويىنشا قاسكەلەڭ مەن ۇلكەن الماتى اۆتوموبيل اينالما جولى اراسىنداعى جول بولىگى 4 جولاقتان 8 جولاققا دەيىن (ءار باعىتتا 4 جولاقتان) كەڭەيتىلمەك.
ودان بولەك:
- «تاعا» ۇلگىسىندەگى ەكى كولىك ايرىعىن سالۋ؛
- 9 جەر ءۇستى جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلىن ورناتۋ؛
- كوشەنى جارىقتاندىرۋ جۇيەسىن مونتاجداۋ؛
- اۆتوجول بويىمەن تروتۋارلار سالۋ؛
- وزگە دە جول ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ كوزدەلگەن.
قازاۆتوجول بولجامى بويىنشا كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالىپ، نىسان پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن جولدىڭ وتكىزۋ قابىلەتى 61 پايىزعا ۇلعايۋى قاجەت.
- بۇل ءوز كەزەگىندە جول جۇكتەمەسىن ەداۋىر تومەندەتىپ، كولىك كەپتەلىسىن ازايتۋعا جانە كولىك قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى كومپانيا وكىلدەرى.
الماتى- تالعار جولىنىڭ جوباسى
ەڭبەكشىقازاق جانە تالعار اۋداندارىنىڭ تۇرعىندارى قالاعا قاتىنايتىن الماتىنىڭ شىعىسىنداعى نەگىزگى جول قازىر 2 جولاقتى. بۇل جول ارقىلى كۇندەلىكتى 40 مىڭعا جۋىق كولىك جۇرەدى. بىلتىر تالعار اۋدانىنىڭ اكىمى تاڭات ايداربەكوۆ اگەنتتىك تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا بەساعاشتان تالعار قالاسىنا دەيىن جولدى كەڭەيتۋ جوباسىن قازاۆتوجول كومپانياسى ازىرلەپ جاتقانىن ايتقان ەدى.
Kazinform ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ۇلتتىق كومپانيا «الماتى - تالعار - بايدىبەك بي» رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولىنىڭ 13- 21 شاقىرىم ارالىعىن كۇردەلى جوندەۋ بويىنشا جوبالاۋ- ىزدەستىرۋ جۇمىستارى اياقتالۋ ساتىسىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جوبالىق قۇجاتتاما مەملەكەتتىك ساراپتاماعا جولداۋعا دايىندالىپ جاتىر. قۇجاتتار وسى جىلدىڭ اقپان-ناۋرىز ايلارىندا جىبەرىلمەك. قۇرىلىس- مونتاجداۋ جۇمىستارى ءتيىستى بيۋدجەت قاراجاتى ۋاقتىلى بولىنگەن جاعدايدا 2026 -جىلى باستالادى، - دەپ حابارلادى قازاۆتوجول.
كۇردەلى جوندەۋ جوباسى اياسىندا ىستەلەتىن جۇمىستار:
- جولدى ءتورت جولاققا دەيىن كەڭەيتۋ (ءار باعىتتا ەكى جولاقتان)؛
- ۋچاسكەنىڭ بۇكىل ۇزىندىعى بويىنشا كوشەنى جارىقتاندىرۋ؛
- تروتۋارلار سالۋ؛
- جول جامىلعىسىن جاڭارتۋ؛
- ينجەنەرلىك جانە وزگە دە ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ.
اۆتور
دوسبول اتاجان