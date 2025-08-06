الماتى قاشان 100 پايىز ورتالىقتاندىرىلعان سۋ جۇيەسىنە كوشەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەسكى سۋ قۇبىرلارى جاڭاسىنا اۋىستىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە الماتىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە سۋمەن جابدىقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرباقىت سەرىكباي ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قالاعا 6 سۋ ۇڭعىسى ارقىلى سۋ كەلەدى، ونىڭ قۋاتى - 1,3 ميلليون كۆپمەتر. الايدا مەگاپوليس ءبىر تاۋلىكتە 700 مىڭ كۆپمەتر سۋ تۇتىنادى. سوندىقتان 2024 -جىلى 294,3 شاقىرىم جاڭا سۋ قۇبىرى تارتىلىپ، 51,5 شاقىرىم ەسكى جەلى جاڭعىرتىلعان.
- وسىلايشا قۇبىردىڭ توزۋ دەڭگەيى %53,8- دان %52,8- عا دەيىن تومەندەپ، ورتالىقتانعان سۋمەن قامتۋ دا %99,6- عا جەتتى. 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تاعى 260 شاقىرىم سۋ جەلىسىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل سۋمەن قامتۋدى %99,9- عا دەيىن ارتتىرىپ، توزۋدى %52,2- عا دەيىن ازايتپاق. سونىمەن قاتار تاۋلىگىنە 90 مىڭ م³ قۋاتتىلىققا يە «اقساي»، «ەرمەنساي» سۋ ۇڭعىمالارىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى ول.
سونداي-اق نۇرباقىت سەرىكباي 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 87 شاقىرىم كارىز جەلىسىن قايتا جاڭعىرتىپ، سالۋ جوسپارلانعانىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا سۋمەن قامتۋ نىساندارىنىڭ قۇرىلىسى قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن جازعانبىز.