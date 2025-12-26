الماتى مەتروسىنىڭ جاڭا جەلىلەرىن سالۋعا شەتەلدىك مەردىگەرلەر شاقىرىلۋى مۇمكىن
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا مەترونىڭ جاڭا جەلىلەرىن سالۋ ءۇشىن شەتەلدىك مەردىگەر ۇيىمداردى تارتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى «الماتى باس جوسپار» ع ز ي باس ديرەكتورى اسحات ءسادۋوۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وزگە مەگاپوليستەردە مۇنداي اۋقىمدى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار ەكى جىلدا سالىنادى.
- قىتاي مەن ماسكەۋدىڭ تاجىريبەسىن كورىپ وتىرمىز: ولار مەترو ستانسيالارىن عانا ەمەس، تۇتاس جەلىلەردى دە وتە جىلدام سالادى. مىسالى، شارتتى تۇردە قىتايلىق كومپانيالارمەن كەلىسىم جاسالسا، ولار ءبىر جەلىنى ەكى جىلدا سالىپ شىعۋى مۇمكىن. سەبەبى ولاردا تۋننەل قازاتىن تەحنيكا جەتكىلىكتى. ال بىزدە ءبىر عانا تەحنيكا بار، ول ارەڭ جۇمىس ىستەپ تۇر. بۇل، ەڭ الدىمەن، تەحنيكانىڭ تاپشىلىعىنا بايلانىستى. قالانىڭ جەر استىندا دامۋى - ۋاقىت تالابى. بىرىنشىدەن، مەترو - جەر سىلكىنىسى كەزىندە پانالايتىن قاۋىپسىز ورىن، ەكىنشىدەن، بۇل بارلىق ەكونوميكالىق سالانىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى، - دەدى اسحات ءسادۋوۆ.
ول مەترو قۇرىلىسىنا سالىناتىن ينۆەستيتسيالار ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا ءوزىن تولىق اقتايتىنىن ايتتى. ويتكەنى مەترو ستانسيالارى جولاۋشىلار اعىنىن جەدەلدەتىپ، قالالىق ورتانىڭ، قالا ەكونوميكاسىنىڭ، سونداي-اق شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ دامۋىنا وڭ اسەر ەتەدى.
سونىمەن قاتار «الماتى باس جوسپار» باسشىسى قازىرگى تاڭدا بىردە-ءبىر مەردىگەرمەن ناقتى كەلىسىم جاسالماعانىن دا ايتتى.
- ازىرشە ەشقانداي كەلىسىم جوق. بارلىعى بيۋدجەت كولەمىن ناقتىلايتىن تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەنى كۇتىپ وتىر. بيۋدجەت كولەمى بەلگىلى بولعان سوڭ عانا كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋگە بولادى. ماسكەۋ مەن قىتاي سياقتى جىلدام سالاتىندار از. ولاردىڭ دا تاجىريبەسى جەتەدى، ناتيجەلەرى دە جاقسى. سول سەبەپتى جوبانى از ۋاقىتتا ىسكە اسىرا الاتىن مەردىگەرلەرگە جۇگىنۋدىڭ ءمانى بار، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا مەترو جەلىسىن قالا سىرتىنا - الاتاۋ قالاسىنا قاراي ۇزارتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتقانىن حابارلاعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس