الماتى-3 ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسى قاشان اياقتالادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جاڭا «الماتى-3» تەمىرجول ۆوكزالىن سالۋ جوباسى بويىنشا جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا نىساننىڭ بورالداي - اڭسەڭگىر ارالىعىنداعى تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ازىرلەنىپ جاتىر.
قالالىق موبيلدىلىك باسقارماسىنىڭ اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىنا سايكەس، بۇل جۇمىستاردى 2025 -جىلعى 31- قازانعا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان.
- بورالداي - اقسەڭگىر ارالىعىندا جولاۋشى جانە جۇك قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن «الماتى-3» ۆوكزالىن سالۋ جونىندەگى تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمە ازىرلەنىپ جاتىر. جۇمىستاردى اياقتاۋ مەرزىمى - 2025 -جىلعى 31 -قازان (ساراپتامادان ءوتۋسىز)، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ باستالۋى مەن بارلىق كەزەڭىنىڭ اياقتالۋ مەرزىمى تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمە دايىن بولعان سوڭ بەلگىلى بولادى. سونداي- اق قازىرگى ۋاقىتتا ناقتى قۇنى مەن قارجىلاندىرۋ كوزى انىقتالعان جوق.
جوبا اياسىندا قورشاعان ورتاعا اسەرىن باعالاۋ ءبولىمى بويىنشا قوعامدىق تىڭداۋلار وتكىزۋ جوسپارلانعان.
- جوبا شەڭبەرىندە كولىكتىك توراپ ۇيىمداستىرىلىپ، وعان قالاارالىق جانە قالالىق اۆتوبۋستار ايالدامالارى، LRT، جەكە كولىكتەر مەن تاكسي تۇراعى كىرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى قالالىق موبيلدىلىك باسقارماسى.
اكىمدىك مالىمەتىنشە، «الماتى-3» ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسى مەگاپوليستىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋداعى ماڭىزدى قادام بولماق.
بولجام بويىنشا، جاڭا ۆوكزالدان قاتىنايتىن جولاۋشىلار سانى 2027 -جىلى شامامەن 1,12 ميلليون ادامعا جەتەدى، ال 2040 -جىلعا قاراي 1,97 ميلليون ادامعا دەيىن وسەدى. بۇدان بولەك، جۇك اينالىمى 2030 -جىلعا قاراي جىلىنا 620 مىڭ تونناعا جەتۋى مۇمكىن.
الماتىدا ءۇشىنشى تەمىرجول ۆوكزالىن سالۋ جوسپارى العاش رەت 2021 -جىلى ايتىلا باستاعان ەدى.
2024 -جىلدىڭ باسىندا الماتى اكىمدىگى جاڭا تەمىرجول پلاتفورماسى ءۇشىن جەر ۋچاسكەسى «قازاقستان تەمىر جولى» ا ق- نىڭ ماگيسترالدىق جەلىسىندە ورنالاسقانىن حابارلاعان. جوبا مادەنيەت شاعىن اۋدانىنىڭ ماڭىندا جۇزەگە اسىرىلىپ، پلاتفورمانى «قازاقستان تەمىر جولى» ءوز كۇشىمەن سالاتىنى ايتىلعان. سول كەزدە جاڭا ۆوكزالدىڭ 2026-2027 -جىلدارى پايدالانۋعا بەرىلۋى جوسپارلانعان ەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنا قايتارىلعان الماتى-1 جانە الماتى-2 تەمىرجول ۆوكزالدارىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
مەيىرمان لەس